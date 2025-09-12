為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

社會
    首頁　>　社會

    男子爬南湖大山跌斷十字韌帶 空勤直升機吊掛送醫

    52歲陳姓男子跌傷右膝蓋十字韌帶，今天在南湖大山圈谷山屋等待救援，空勤總隊直升機今天早上降落南湖圈谷，將陳姓登山客送上直升機轉送花蓮就醫。（空勤總隊提供）

    2025/09/12 12:44

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕52歲陳姓男子跟團攀登南湖大山群峰，途中跌倒造成膝蓋十字韌帶斷裂，今天在南湖大山山屋報案，空勤總隊接獲台中市消防局轉報，需要申請空勤直升機支援，今天上午由空勤花蓮駐地第一大隊第三隊出動編號NA-711黑鷹直升機飛往南湖圈谷降落，將男子攙扶上機後飛到花蓮轉送醫院救治。

    空勤總隊指出，今天上午接獲勤務指揮中心通知，南湖大山有一名52歲陳姓登山客在南湖大山圈谷山屋等待救援，男子因為登山路途中跌落，造成右膝蓋十字韌帶斷裂，意識清楚，然因南湖大山下山路途遙遠至少要走2天，為爭取時效救援，申請直升機協助救援後送。

    駐地花蓮黑鷹直升機（編號NA-711）今天上午9點56分從花蓮機場起飛，10點12分飛抵南湖山屋前方空地落地，病患由特搜隊員使用擔架搬運上直升機， 特搜員協助病患供氧與血氧檢測，10點40分降落花蓮德興球場，轉由花蓮縣消防局救護車送醫。

    52歲陳姓男子跌傷右膝蓋十字韌帶，今天在南湖大山圈谷山屋等待救援，由空勤總隊直升機將男子送往花蓮就醫。（空勤總隊提供）

