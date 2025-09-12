為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    路邊廂型車起火將撲滅忽又烈焰沖天！ 女駕駛急昏

    廂型車初期火勢並不大。（圖由消防局提供）

    廂型車初期火勢並不大。（圖由消防局提供）

    2025/09/12 12:38

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣秀水鄉民意街今天（12日）驚傳火燒車，1輛停放路邊的廂型車突然竄火燃燒，消防局據報派員趕往搶救，火勢一度即將撲滅，不料搶救到一半時火勢疑燒破油管，火勢突然轉大且烈焰沖天，女駕駛看著廂型車陷入火海情緒激動當場昏倒，送醫治療；由於廂型車就停放在民宅牆外，場面一度相當驚險，所幸消防員全力灌救後將火勢撲滅，惟廂型車已燒成廢鐵，起火原因釐清中。

    這起火燒廂型車發生在今天上午10點多，消防局據報後派出秀水、福興、埔鹽等消防分隊10多名消防員趕往現場，廂型車一度外觀僅有冒出濃煙，消防員將引擎蓋打開後進行灌救，不料火勢即將被撲滅之際，整輛廂型車竟突然噴火，烈焰沖天，消防員見狀趕緊加強噴水柱搶救。

    經過近1個小時搶救，廂型車火勢終於撲滅，消防員利用熱顯像儀確認無異常高溫，現場無人受傷，不過廂型車的女駕駛疑似情緒太過激動，看到廂型車被大火吞噬後當場昏倒，救護人員立即進行生命徵象監測及救護處置，旋即送往彰化基督教醫院觀察。由於廂型車起火處緊鄰建物，外牆玻璃有受熱龜裂情形，所幸經確認建築物內部僅玻璃破裂，無延燒至室內。

    廂型車火勢變大烈焰沖天，消防員全力搶救。（圖由消防局提供）

    廂型車火勢變大烈焰沖天，消防員全力搶救。（圖由消防局提供）

    廂型車烈焰沖天，消防員全力搶救仍燒成廢鐵。（圖由消防局提供）

    廂型車烈焰沖天，消防員全力搶救仍燒成廢鐵。（圖由消防局提供）

    廂型車大火波及民宅，消防員全力搶救。（圖由消防局提供）

    廂型車大火波及民宅，消防員全力搶救。（圖由消防局提供）

