    首頁　>　社會

    萬華養生館暗藏春色 警方登門逮人男客嚇傻

    警方查扣證物。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/12 12:43

    〔記者王冠仁／台北報導〕葉姓男子平時在台北市桂林路上經營一家養生館，但該處掛羊頭賣狗肉，表面上是正當按摩，實際卻是讓按摩女郎「加價」從事半套或全套性交易。警方近來接獲檢舉，布線蒐證，前天晚上登門查緝，當場逮到4名從事性交易的按摩女郎以及1名男客，該名男客嚇得當場說不出話來，警方也將葉男依妨害風化罪嫌送辦。

    北市警萬華分局近來多次接獲檢舉，檢舉人聲稱桂林路上一家養生館暗地裡從事半套或全套性交易。警方布線追查，發現一般男客上門時，只需要付按摩費1400元，但按摩期間，按摩女郎會趁機詢問要不要「加價」從事半套或全套性交易，半套的話要再加價5百至8百元，全套的話則是要再加2千元。

    警方蒐證完備後，在前天晚上9時許派員登門查緝，當場查扣不法所得2240元、監視器鏡頭5顆、螢幕及主機各1台、保險套1批、潤滑液1批等證物，並在店內逮到4名從事性交易的按摩女郎以及1名男客。

    警方最後除了將負責人葉男依照妨害風化罪嫌送辦，4名按摩女郎以及1名男客則依違反社會秩序維護法裁處。萬華分局呼籲，警方將持續落實查緝不法色情場所，以維護社會風氣與治安秩序，共同營造健康安全的生活環境。

