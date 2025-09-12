黑幫勾結中古車行放貸被詐民眾 至少16人上當、財損7千多萬元

警方查扣犯案手機、貸款民眾人頭卡、貸款文件、現金15萬餘元等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/09/12 13:33

〔記者邱俊福／台北報導〕四海幫海青堂副堂主吳國瑞，涉嫌結合身揹6條通緝在案的通緝犯周詩帆，勾串隱身柬埔寨的詐騙集團機房，將已被騙光積蓄的被害人，轉介到周男經營的中古車行，協助辦理不動產抵押貸款，繼續榨光資產，至少16人上當、財損達7000多萬元；刑事警察局偵一大隊第二隊今年4月底陸續逮捕吳、周，以及放貸金主、地政士與旗下車行員工等21人到案，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，46歲周男，因詐欺、偽造有價證券等案遭到通緝，刑期1年至20年不等，平時行蹤飄忽不定，暗地於新北市樹林區經營「和逸」中古車行，實際卻除買賣中古車外，還透過刊登「強力貸」等廣告，從事融資貸款，牟取暴利，而該車行招攬一般民眾貸款，更結合吳男，跟柬埔寨的詐團機房合作，引介已被騙光積蓄的被害人，到車行辦理不動產抵押貸款，讓其持續加碼投資，啃盡資產。

為躲避查緝，周男除以權利車作為車行員工接洽被害人的交通工具，並要求一般貸款民眾申辦新門號，作為聯繫被害人的人頭卡；只要詐團機房引介來被害人，周男便派車行員工協助向民間金主或者融資公司辦理不動產抵押貸款，從中抽取貸款金額的百分之10至15不等的高額服務費，並派員陪同被害人前往銀行假冒債權人應付銀行的關懷提問與警方盤查，確保被害人取得貸款款項，交付詐團車手。

警方據報後，今年4月24日發現周男駕車現蹤花蓮地區，立即連繫花蓮縣警局協助攔截圍捕，並兵分17路展開同步查緝行動，除以路檢在太魯閣登山口將周男逮捕，也順利逮捕吳男，以及金主、地政士與車行員工等共21人到案，共查扣貸款民眾人頭卡、貸款文件、現金15萬餘元等贓證物，依法移送台北地檢署偵辦。

