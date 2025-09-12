為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    男毒癮發作家暴就診 警家中搜出槍毒醫院逮人

    警方搜出改造槍械。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    2025/09/12 13:18

    〔記者劉慶侯／台北報導〕52歲陳姓男子，疑因毒癮發作致使精神不穩，對家人動粗，被送醫治療。結果台北市市刑事警察大隊偵三隊根據線報檢舉蒐證，在陳男家中起獲已上膛的改造槍枝、子彈31顆、彈匣2個以及毒品海洛因、安非他命等物品，隨後在醫院逮捕陳嫌，訊後依法移送地檢署偵辦。

    北市刑大偵三隊是根據逮獲毒咖提供的線報，指稱在新北市有毒販擁有槍枝。警方逕行蒐證，逐步鎖定陳男，並查出壯年仍靠著家人給予經濟支持的陳男，卻經常情緒不穩，動手毆打家人。

    北市刑大8月底前往搜索，發現陳姓男子並不在家。追問之下，才得知對方因為情緒不穩定，又動手毆打同住的家人，家人通知轄區派出所警員到場，將陳姓男子送往醫院就診，警方也在家人同意下進行搜索。

    警方進入陳嫌的房間進行搜索，當場在桌上就發現已經上膛的改造槍枝、子彈31顆、彈匣2個以及毒品海洛因、安非他命等物品，立刻將現場違禁品查扣列為證物。

    警方表示，陳男當時因家暴案件自願到醫院就診，警方擔心陳嫌聞訊逃跑，隨即報請地檢署檢察官指揮偵辦，直接到醫院將陳嫌逮捕歸案，訊後依照毒品、槍砲罪嫌送辦。

    警方查獲唐類毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

