為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    約炮先儲值、還得透過激活專員？ 台中阿北想色色信了

    經一番勸說，阿伯終於打消匯款念頭。（警方提供）

    經一番勸說，阿伯終於打消匯款念頭。（警方提供）

    2025/09/12 12:52

    〔記者許國楨／台中報導〕約炮先儲值？還得透過「激活專員」審核！有詐團結合假交友手法包裝情色技倆行騙，一名阿伯信了這套荒謬說法，近日衝銀行就準備匯出30萬元，幸好在警方與銀行員合力攔阻下，才及時守住血汗錢。

    台中市第一分局西區派出所前天接獲轄內銀行通報，一名阿伯疑遇詐，員警李建安及實習生洪子軒立即趕赴現場，經了解，阿伯當日到銀行臨櫃，表示欲分兩筆各15萬（合計30萬）進行匯款，並稱用途為購買「保健食品」，行員察覺阿伯對收款人資料答覆閃爍其詞，懷疑可能遭遇詐騙，遂立即通報警方到場協處。

    員警在現場耐心詢問後，發現阿伯其實是透過LINE認識一名女網友，對方推薦「約會交友網站」，聲稱若要順利約會，必須先儲值達到一定金額，才能激活並見到心儀對象，警方進一步調查發現，詐團不僅以「網路色情交友」為誘因，更細心「指導」受害者如何應付銀行關懷提問。

    甚至要求其謊稱匯款是購買「保健食品、電腦器材或沉香製品等」，並強調要態度強硬才能完成匯款，警方隨即指出正常公司如要匯款儲值，一定是一個公司戶頭，而不是分好幾個個人戶（人頭帳戶）匯款，再者不會指定匯款理由以規避警方及行員關懷提問，更不會要求匯款時要語氣堅定。

    經查，該匯款帳戶果然已被列為警示帳戶，阿伯這才恍然大悟，當場打消匯款念頭，頻頻感謝警方與銀行「救了自己一命」，成功守住30萬元積蓄。

    詐團要求阿伯面對行員關懷提問時，態度要強硬。（警方提供）

    詐團要求阿伯面對行員關懷提問時，態度要強硬。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播