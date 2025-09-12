約炮先儲值、還得透過激活專員？ 台中阿北想色色信了

經一番勸說，阿伯終於打消匯款念頭。（警方提供）

2025/09/12 12:52

〔記者許國楨／台中報導〕約炮先儲值？還得透過「激活專員」審核！有詐團結合假交友手法包裝情色技倆行騙，一名阿伯信了這套荒謬說法，近日衝銀行就準備匯出30萬元，幸好在警方與銀行員合力攔阻下，才及時守住血汗錢。

台中市第一分局西區派出所前天接獲轄內銀行通報，一名阿伯疑遇詐，員警李建安及實習生洪子軒立即趕赴現場，經了解，阿伯當日到銀行臨櫃，表示欲分兩筆各15萬（合計30萬）進行匯款，並稱用途為購買「保健食品」，行員察覺阿伯對收款人資料答覆閃爍其詞，懷疑可能遭遇詐騙，遂立即通報警方到場協處。

請繼續往下閱讀...

員警在現場耐心詢問後，發現阿伯其實是透過LINE認識一名女網友，對方推薦「約會交友網站」，聲稱若要順利約會，必須先儲值達到一定金額，才能激活並見到心儀對象，警方進一步調查發現，詐團不僅以「網路色情交友」為誘因，更細心「指導」受害者如何應付銀行關懷提問。

甚至要求其謊稱匯款是購買「保健食品、電腦器材或沉香製品等」，並強調要態度強硬才能完成匯款，警方隨即指出正常公司如要匯款儲值，一定是一個公司戶頭，而不是分好幾個個人戶（人頭帳戶）匯款，再者不會指定匯款理由以規避警方及行員關懷提問，更不會要求匯款時要語氣堅定。

經查，該匯款帳戶果然已被列為警示帳戶，阿伯這才恍然大悟，當場打消匯款念頭，頻頻感謝警方與銀行「救了自己一命」，成功守住30萬元積蓄。

詐團要求阿伯面對行員關懷提問時，態度要強硬。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法