    首頁　>　社會

    吳銘漢夫妻命案遺屬求償千萬 更一審判蘇建和3人免賠、最高法院廢棄發回更審

    最高法院將吳銘漢夫妻遺屬的民事求償案，廢棄發回高院更審。圖為法務部長鄭銘謙日前探訪吳銘漢夫婦的遺屬吳東諺。（記者吳昇儒翻攝）

    最高法院將吳銘漢夫妻遺屬的民事求償案，廢棄發回高院更審。圖為法務部長鄭銘謙日前探訪吳銘漢夫婦的遺屬吳東諺。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/09/12 13:04

    〔記者張文川／台北報導〕33年前震驚全國的新北市汐止吳銘漢夫婦雙屍血案，凶嫌王文孝已槍決伏法，蘇建和、莊林勳、劉秉郎3人曾被判死刑，但經再審翻盤，3人均獲判無罪確定；吳家對蘇建和等11人提起民事求償1054萬元，民事一審、二審皆認定凶手只有王文孝1人，王的唯一繼承人即其母唐廖秀未拋棄繼承，判王母須賠償831萬餘元，蘇等3人免賠；最高法院判王母應賠831萬元確定，但將蘇等3人發回更審，高院更一審去年11月維持蘇建和3人免賠；最高法院認為更一審判決理由不完備，再次廢棄發回高院，進入更二審。

    最高法院判決指出，更一審僅以王文孝的供述與蘇建和3人的供述不同，直接否定3人一致陳述的真實性，違背證據法則、論理法則，判決理由不完備，影響判決結果；且更一審以辦案的警員於案發後10年、甚至20多年的證言為證據，難以採信。

    最高院表示，民事共同侵權行為與刑事共犯不同，只須行為人各自的行為，合併為主要侵權行為後，同為損害發生的原因，且行為與結果間，具有相當因果關係，即足以構成賠償要件。

    最高院並指出，王文孝的胞弟王文忠有把風的行為，他聽到屋內的救命聲時，未曾阻止，因而遭軍事法院判處有罪確定，他的行為與吳銘漢夫妻的死亡結果，是否具共同原因及關連性？何以不用負共同侵權行為責任？有再推研的餘地，更一審事實認定尚有未明，故廢棄發回。

    莊林勳、劉秉郎、蘇建和3人被控是吳銘漢夫妻命案的刑事共犯，曾被判處死刑，經提起再審獲准，再審改判無罪確定，3人請求冤獄的刑事補償金，也獲判以每天補償5000元，3人共獲補償1584萬6000元。

