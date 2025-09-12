為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    全國觀護心社訓練精進會議 鄭銘謙：為柔性司法工作努力

    法務部今舉行「114年度全國觀護心社相關人力訓練暨社區處遇在職精進觀摩會議，圖前排右五為法務部長鄭銘謙、右二為保護司長洪信旭、左二為士林地檢署檢察長張云綺。（法務部提供）

    法務部今舉行「114年度全國觀護心社相關人力訓練暨社區處遇在職精進觀摩會議，圖前排右五為法務部長鄭銘謙、右二為保護司長洪信旭、左二為士林地檢署檢察長張云綺。（法務部提供）

    2025/09/12 11:30

    〔記者王定傳／台北報導〕為強化檢察機關觀護團隊專業量能，並深化柔性司法核心精神，法務部今日舉行「114年度全國觀護心社相關人力訓練暨社區處遇在職精進觀摩會議」，齊聚全國各地檢署主任觀護人、觀護人、公職心理師、觀護心理師與觀護社工師等共104人；法務部長鄭銘謙期許透過跨專業交流，共同為建構更健全、更具溫度的柔性司法工作而努力。

    鄭銘謙致詞時表示：「司法的力量與形象，不只是以嚴格的法規規範社會秩序，更因為各位在迷航的生命旁點亮微光、引導陪伴，從而使司法展現柔性與溫暖」。

    鄭銘謙還指出，單純的懲罰與隔離，往往無法從根本上解決個案問題，惟有提供的專業協助與引導，方能體現柔性司法與治療性司法的核心精神。他也提到，第一線的工作充滿困難與挑戰，難能可貴的是因為心理師、社工師專業人員的陪伴，讓個案在人生的風暴中，不至於迷失，這份穩定與支持，正是柔性司法的最大價值所在。

    法務部指出，這次訓練旨在全面提升觀護團隊的專業量能，課程內容涵蓋學術理論的扎根、實務法規的充實，邀請專家帶領學員從犯罪學、生命歷程等觀點，深化個案分析能力，更特別安排來自第一線的觀護團隊進行實務交流；透過新竹、基隆與屏東地檢署分享其處遇模式，學員們得以觀摩跨專業合作的具體案例，將理論與實務完美融合，為個案擬定更精準的處遇計畫。

