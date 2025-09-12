屏東長治鄉前後任鄉長許玉秀、古佳川詐領公款 判囚8年定讞將入獄

屏東縣前長治鄉長許玉秀。（資料照）

2025/09/12 12:16

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣長治鄉前後任無黨籍鄉長許玉秀、古佳川，先後皆因詐領公款涉貪被訴，近日皆被最高法院駁回上訴，判刑8年定讞，近期必須入獄。

許玉秀假藉辦理廟會活動，詐領縣府補助款，高等法院高雄分院更一審曾判她無罪，更二審今年5月再次逆轉改判有罪，判處8年有期徒刑；接任許女當選鄉長的古佳川，也被控以不實單據核銷張惠妹演唱會門票，不法獲法5萬8千多元，二審亦判8年徒刑；最高法院分別審理，近日皆駁回上訴定讞。

判決指出，2016年2月9日，長治鄉「三山國王宮」舉辦「王爺奶奶回娘家」遶境活動，副主委劉富榮為爭取高額補助建議鄉公所以舉辦「治鄉陣頭遶境活動」及「民俗技藝熱鬧迎新年活動」，向縣府申請補助款，並委由三山國王宮辦理。

縣府核撥經費55萬元後，時任鄉長許玉秀與劉姓丈夫、兒子等人，以不實單據灌水請款，讓三山國王宮不法獲利25萬元，劉家則詐得2萬4000元。屏東地院一審、高雄高分院二審皆許玉秀夫婦各8年徒刑、兒子判3年6月。

經最高法院撤銷發回更審，高雄高分院更一審認定許玉秀未參與，也未介入請款，沒接觸廠商，改判無罪，許夫仍判8年，兒子認罪改判2年、緩刑5年，支付國庫20萬元。

最高法院駁回劉氏父子的上訴定讞，且認為許玉秀涉案情節仍有疑點未釐清，將她的部分撤銷發回；高雄高分院更二審今年5月逆轉認定許玉秀有罪，將她判處8年徒刑，最高法院駁回許女上訴定讞。

古佳川則是在2020年至2021年擔任長治鄉長期間，為了核銷委任律師、網購紀念品、舉辦家宴等私人花費，3度指示屬下持餐廳的空白收據，虛偽填載不實內容，佯稱公務行程餐費收據，致鄉公所內承辦人誤信而製作核銷單據，逐級陳核，終由古佳川親自核章撥款，匯入他的帳戶，不法獲益5萬8350元。

法院一審、二審皆認為證人對古佳川的犯行指證歷歷，多名鄉公所職員證稱，古佳川確實有審核請款內容、決定是否撥付的權力，並指示下屬核撥至其帳戶，古男不能諉為不知情或非其權責，判處8年徒刑；最高法院亦駁回古男上訴定讞。

屏東縣長治鄉長古佳川。（資料照）

