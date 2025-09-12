網路購物詐騙案8月攀升佔2成2 財損逾2億元

刑事警察局今天召開「165打詐儀錶板」最新統計數據分析記者會，說明最新詐欺案件現狀。（記者邱俊福攝）

2025/09/12 11:36

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局今天召開「165打詐儀錶板」最新統計數據分析記者會，發現上月份整體詐欺趨勢已有初步下降，但「網路購物詐騙」案件數持續升高，以佔2成2居首，財損逾2億元，居次為盛行的「假投資詐騙」案件，雖排名第二，但財損達逾34億元，幾乎佔整體詐騙案件的一半財損，民眾須多加注意，避免上當。

刑事局表示，上月全國平均每日受理詐騙案件493件、財損2億3705萬餘元，較去年8月的685件、4億4609萬餘元，分別下降28%與47%，顯示詐欺案件有明顯下降趨勢；詐欺手法受理數前3名分別是：網路購物詐騙，占22.4%居首，其次是假投資詐騙，占13.98%，最後是假交友投資詐財詐騙，占8.08%。

分析「網路購物詐騙」手法，歹徒常透過社群平台、拍賣網站或不明購物網站刊登低價商品誘使下單，之後再以加收運費、補差額或系統錯誤為由要求多次付款，甚至收款後立即失聯，讓民眾血本無歸，因此提醒民眾，網購務必選擇可信賴的官方網站或知名電商平台，避免貪便宜點擊不明連結，遇到先付款再出貨或對方急促催促匯款時應特別謹慎，並建議多利用第三方支付方式降低風險。

此外，《韌性特別條例》已三讀修正通過，政府將編列特別預算執行「普發現金」措施，統計114年迄今，尚未有民眾報案遭「普發現金1萬元」名義詐騙，但曾接獲檢舉假冒中央存款保險公司發送「普發現金1萬元」之釣魚簡訊，除通報將網站停止解析外，更立即循線查獲發送簡訊的假基地台設備。

刑事局強調，政府不會發送簡訊或電子郵件通知領取登入，亦不會要求至ATM或網銀操作轉帳，民眾應牢記不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，一切以官方資訊為準。

