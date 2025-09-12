為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網路購物詐騙案8月攀升佔2成2 財損逾2億元

    刑事警察局今天召開「165打詐儀錶板」最新統計數據分析記者會，說明最新詐欺案件現狀。（記者邱俊福攝）

    刑事警察局今天召開「165打詐儀錶板」最新統計數據分析記者會，說明最新詐欺案件現狀。（記者邱俊福攝）

    2025/09/12 11:36

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局今天召開「165打詐儀錶板」最新統計數據分析記者會，發現上月份整體詐欺趨勢已有初步下降，但「網路購物詐騙」案件數持續升高，以佔2成2居首，財損逾2億元，居次為盛行的「假投資詐騙」案件，雖排名第二，但財損達逾34億元，幾乎佔整體詐騙案件的一半財損，民眾須多加注意，避免上當。

    刑事局表示，上月全國平均每日受理詐騙案件493件、財損2億3705萬餘元，較去年8月的685件、4億4609萬餘元，分別下降28%與47%，顯示詐欺案件有明顯下降趨勢；詐欺手法受理數前3名分別是：網路購物詐騙，占22.4%居首，其次是假投資詐騙，占13.98%，最後是假交友投資詐財詐騙，占8.08%。

    分析「網路購物詐騙」手法，歹徒常透過社群平台、拍賣網站或不明購物網站刊登低價商品誘使下單，之後再以加收運費、補差額或系統錯誤為由要求多次付款，甚至收款後立即失聯，讓民眾血本無歸，因此提醒民眾，網購務必選擇可信賴的官方網站或知名電商平台，避免貪便宜點擊不明連結，遇到先付款再出貨或對方急促催促匯款時應特別謹慎，並建議多利用第三方支付方式降低風險。

    此外，《韌性特別條例》已三讀修正通過，政府將編列特別預算執行「普發現金」措施，統計114年迄今，尚未有民眾報案遭「普發現金1萬元」名義詐騙，但曾接獲檢舉假冒中央存款保險公司發送「普發現金1萬元」之釣魚簡訊，除通報將網站停止解析外，更立即循線查獲發送簡訊的假基地台設備。

    刑事局強調，政府不會發送簡訊或電子郵件通知領取登入，亦不會要求至ATM或網銀操作轉帳，民眾應牢記不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，一切以官方資訊為準。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播