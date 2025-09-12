為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    祖靈保佑！南投62歲男走失3日部落祖靈地祈福尋獲

    南投縣信義鄉松姓男子走失3日，在祖靈地旁山溝尋獲，警民合力將他抬出送醫。（警方提供）

    南投縣信義鄉松姓男子走失3日，在祖靈地旁山溝尋獲，警民合力將他抬出送醫。（警方提供）

    2025/09/12 11:18

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣信義鄉62歲的松姓男子，9日上午走失，警方動員大批人力遍尋不著，松男家人昨（11日）上午依循部落傳統習俗前往祖靈地祈求祖靈保佑，卻意外發現倒臥在祖靈地旁山溝的松男，松男2天2夜未進食，且全身遭大雨淋濕氣息微弱，經警民合力送醫救治撿回一命。

    據了解，松姓男子9日上午10點外出不知去向，家人前往松男過去走失後常去的草屋或工寮找尋，卻遍尋不著，隔天至信義警分局潭南派出所報案，尋求警方協助，所長張煒稼及警員王志盈受理後立即調閱監視器畫面，並召集山警及村民在部落內各林道、產業道路、河谷協尋，但均未發現松男行蹤。

    松男家人昨上午8點30分依循部落傳統習俗，集結眾人前往祖靈地欲祈求祖靈保佑松男平安歸來，卻意外發現松男倒臥在祖靈地旁山溝，松男2天2夜未進食，且全身遭大雨淋濕氣息微弱，無法行走，警民合力將他抬出山溝送醫救治後已無大礙，讓家屬十分感激。

    信義警分局呼籲，若家人失蹤應立即向警方報案協尋，為避免家中失智老人及身心障礙者迷途走失，應注意活動範圍，協助配戴定位手錶或可聯絡方式配件，也可向所公所申請預防走失愛心手鍊，防走失時確認身分，幫助失蹤者找回安全返家的路。

