守護交安、校安 台南學甲警夜間稽查、定期校園檢測找死角

學甲警分局昨晚擴大路檢。（警方提供）

2025/09/12 12:05

〔記者楊金城／台南報導〕為有效遏制夜間改裝車輛擾民及危險駕駛行為，維護交通安全，台南學甲分局昨晚（11日）聯合環保局、麻豆監理站及交通警察大隊在學甲區台19線中正路段執行聯合稽查專案勤務，取締違規改裝車輛11件、未繫安全帶違規2件；另分局舉辦校園安全座談會，將定期為學校進行校安檢測，找出校安死角提出建議改善。

學甲警分局交通組表示，環警監未來將不定期聯合稽查，昨晚也攔檢16輛汽機車檢測噪音，除了警方主動執法外，民眾如發現機動車輛在道路上產生噪音擾寧情事時，可將相關證據照片（須包含車牌號碼及排氣管影像）或影片，上傳至環保署噪音車輛檢舉網站。

為強化校園安全維護工作，確保師生安全與學童安心學習，學甲分局並邀集學甲區、將軍區及北門區公所、各級學校代表、里長、派出所召開校園安全座談會暨反毒、識詐宣導，分局長巫建德、學甲區長張明寶、將軍區長許博森和校長們宣示行政、警政與教育單位齊心協力守護校園安全的決心。

針對校方所提出有關校園周邊標誌、標線及號誌問題，巫建德承諾提報教育局、交通局研議後，協助完成。

校園安全是警政重點工作之一，警方除持續清查校園周邊監視器及照明設施，定期進行校安評估檢測，更將與各校建立即時聯絡通報管道，以提升應變效率。此外，也與學校進行「無毒校園」宣導反毒。

學甲分局、學甲、將軍、北門區公所、里長和校長們宣示行政、警政與教育單位齊心協力守護校園安全的決心。（警方提供）

