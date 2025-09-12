「假老公」誆投資虛幣騙走335萬元 她將計就計設局逮車手

警方逮捕鄧姓女車手。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/12 11:42

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名女子透過交友軟體，輾轉認識一名男網友，對方每天對她噓寒問暖、發動柔情攻勢，兩人不久後就以老公、老婆互稱；男網友隨即聲稱現在是投資虛擬貨幣的好時機，編理由先後6次騙走她353萬元。被害女子事後察覺異狀，報警求助，警方要她將計就計，假裝要再「加碼」27萬元，並趁她與鄧姓女車手面交時埋伏逮人。

北市警中正二分局今天公布這組詐騙集團的詐騙手法，同時也呼籲，民眾切勿輕信來路不明的投資管道，所謂「股票投資名師」、「虛擬貨幣投資」或「飆股社團」等投資資訊，都可能是詐騙集團陷阱，民眾若有接獲要求提供帳戶、匯款或交付現金等情況，均應小心查證，可透過撥打110及165服務專線請求協助。

警方調查，住在台北市一名女子，先前透過交友軟體，輾轉認識一名男網友，對方每天傳訊息給她噓寒問暖、甜言蜜語，她以為墜入網戀，不久後兩人就互相以老公、老婆互稱，更讓她樂得心花怒放，毫無心防。

不久後，這名男網友告訴她，最近是投資虛擬貨幣的好時機，聲稱穩賺不賠、短時間回本，她不察，依對方所說，先後以面交、匯款方式，分6次交給「假幣商」總共353萬元。

不過，被害女子近來發現，幣商客服人員變得冷淡，男網友更是對她愛理不理，她察覺異狀，向警方求助，這才發現自己落入詐騙陷阱。

警方要被害女子不要打草驚蛇，要她將計就計繼續假裝受騙，同時要她再向對方聲稱要加碼27萬元，並相約台北市思源街附近一處公園面交，警方也派員到場埋伏。面交當天，一名鄧姓女車手現身去取款後，埋伏警方隨即現身逮人。

據悉，鄧女否認自己是詐騙集團車手，她聲稱自己是透過網路應徵工作變成「快遞員」，受公司委託前來向被害人「取貨」。

警方最後除了將鄧女依詐欺、洗錢防制法等罪送辦，同時也正深入追查幕後詐騙集團。

