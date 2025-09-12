中國7千個BURBERRY假包闖關失利 侵權市值近3億元

航調處破獲走私進口仿冒名牌「BURBERRY」手提包7,000件。（航調處提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕近年網路交易興起及國人消費型態改變，常透過網路自境外購物，致航空海運進口之包裹貨物夾藏仿冒商品、私菸私酒等案件數量激增，調查局航業調查處執行專案一個月期間，查獲走私進口仿冒著名品牌勞力士、百達翡麗手錶、路易威登及香奈兒包包等商品，侵權金額總計約達3億2308萬4201元，其中主要破獲來自中國走私進口仿冒名牌「BURBERRY」手提包7,000件，侵權市值就高達2億9,050萬元。

法務部調查局5月20日至6月20日推動「打擊跨境走私經濟犯罪專案」，航業調查處於專案期間內於基隆港、台中港、高雄港破獲海運快遞走私，完成偵辦並移（函）送是類案件74案，其中包含藥事法16案、商標法22案、動物傳染病防治條例3案、菸酒管理法7案、農藥管理法8案、偽造文書4案、動物用藥品管理法3案、植物防疫檢疫法9案及妨害農工商罪2案，8是成來自中國仿冒走私。

航調處指出，此次在基隆港查獲某公司涉嫌走私進口仿冒名牌「BURBERRY」手提包7,000件，將仿冒的名牌包報關混雜在其他貨物裡，由於每只手提包正品市價約4萬多元，侵權市值達2億9,050萬元，廠商主要是批貨給其他市場攤販售，還辯稱不知道是仿冒品。

另外，航調處更從中發掘不肖警員涉嫌利用人頭，自境外走私加熱菸5000餘條來台販售牟取不法利益，目前案件仍在調查偵辦當中。

破獲走私進口仿冒名牌「BURBERRY」手提包夾雜其他貨品闖關。（航調處提供）

