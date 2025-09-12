為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄警車未禮讓行人遭PO網 一原由不用開罰

    警察遇行穿越斑馬線卻未停讓遭質疑，但警方指當時為執行緊急任務，不予舉發！（民眾提供）

    2025/09/12 10:31

    〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾在網路社群平台貼出影片，昨早在高雄自強三路與永興街口的斑馬線上有多名行人通行，卻見１輛警車從行人面前開過未禮讓，譏諷「難怪很多人也沒在讓，執法單位帶頭違規」，不過警方說明，昨（11）日上午7點多，警察前往支援查緝失聯移工，當時因緊急任務開啟警示燈，故不予舉發。

    苓雅分局成功所說明，經查警方當時接獲線上通報，駕駛警備車前往新光路支援查緝失聯移工，為執行緊急任務狀態，當時警車開啟警示燈穿越路口，未停讓行人，依據道路交通安全規則第93條，執行緊急任務時，不受相關交通限制，故本案不予舉發。

    據了解，昨早約7點50分有員警在苓雅區三多四路與中華四路口，發現1部機車車牌凹陷，警組上前關心提醒，21歲駕駛陳男突駕車駛離，並於新光路與成功二路口棄車徒步逃逸，警方一路追人，最後在新光路查獲陳男，經查為失聯484天的越南籍失聯移工。

    警方表示，將持續加強勤前教育，宣導同仁於執行緊急任務時，得啟用警示燈及警鳴器，依法行使交通優先權，且於駕駛時仍應顧及行人與其他車輛安全，避免事故發生。

