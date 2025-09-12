清潔隊員轉贈回收電鍋遭訴 黃暐瀚：支持法官酌量輕判、緩刑

台北市一名清潔隊員日前因轉送一個回收電鍋給一名拾荒老嫗，遭《貪污治罪條例》起訴，引發輿論譁然。示意圖。（資料照）

2025/09/12 13:50

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名清潔隊員日前因轉送一個回收電鍋給一名拾荒老嫗，遭《貪污治罪條例》起訴，引發輿論譁然。對此資深媒體人黃暐瀚表示，送電鍋的清潔隊員「雖有善心，亦有犯行」；他完全支持法官酌量輕判，甚至給予緩刑，但違法就是違法，不能因其善心，而大肆鼓勵。

黃暐瀚在臉書PO文表示，去年七月，台北市環保局一位黃姓清潔隊員，在處理資源回收物時，拿了一個廢棄的大同電鍋回家檢測，發現可用，隔天送給了一位拾荒婦人，不料事後遭到檢舉，隊上要求歸還，黃姓清潔員只好買一個新電鍋送給婦人，換回舊電鍋交還隊上，但仍遭記過一次，移送政風處，以貪污起訴究辦。

黃暐瀚指出，站在「情理法」的論點來看，清潔員惜物愛物，有善心也有善行。但若站回「法理情」的角度來看的話，當清潔隊員把資源回收物（大同電鍋）給「帶回家」這個動作發生當下，就已經「侵佔公物」了，說到惜物愛物，其實北市環保局一直都有將回收的廢棄物進行維護，修繕後變成二手家具，再低價賣出，或是直接贈送給弱勢家庭。

黃暐瀚直言，也就是說，惜物愛物，幫助弱勢，都是北市府早已在做的事情，清潔隊員處理資源回收品，只能繳回，不能私納，否則就是觸法，這也正是清潔隊長所說：「勿以惡小而為之」的原因，所以，送電鍋的清潔隊員「雖有善心，亦有犯行」；他完全支持法官酌量輕判，甚至給予緩刑，但違法就是違法，不能因其善心，而大肆鼓勵。

