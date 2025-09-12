為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    清潔隊員轉贈回收電鍋遭訴 黃暐瀚：支持法官酌量輕判、緩刑

    台北市一名清潔隊員日前因轉送一個回收電鍋給一名拾荒老嫗，遭《貪污治罪條例》起訴，引發輿論譁然。示意圖。（資料照）

    台北市一名清潔隊員日前因轉送一個回收電鍋給一名拾荒老嫗，遭《貪污治罪條例》起訴，引發輿論譁然。示意圖。（資料照）

    2025/09/12 13:50

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名清潔隊員日前因轉送一個回收電鍋給一名拾荒老嫗，遭《貪污治罪條例》起訴，引發輿論譁然。對此資深媒體人黃暐瀚表示，送電鍋的清潔隊員「雖有善心，亦有犯行」；他完全支持法官酌量輕判，甚至給予緩刑，但違法就是違法，不能因其善心，而大肆鼓勵。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，去年七月，台北市環保局一位黃姓清潔隊員，在處理資源回收物時，拿了一個廢棄的大同電鍋回家檢測，發現可用，隔天送給了一位拾荒婦人，不料事後遭到檢舉，隊上要求歸還，黃姓清潔員只好買一個新電鍋送給婦人，換回舊電鍋交還隊上，但仍遭記過一次，移送政風處，以貪污起訴究辦。

    黃暐瀚指出，站在「情理法」的論點來看，清潔員惜物愛物，有善心也有善行。但若站回「法理情」的角度來看的話，當清潔隊員把資源回收物（大同電鍋）給「帶回家」這個動作發生當下，就已經「侵佔公物」了，說到惜物愛物，其實北市環保局一直都有將回收的廢棄物進行維護，修繕後變成二手家具，再低價賣出，或是直接贈送給弱勢家庭。

    黃暐瀚直言，也就是說，惜物愛物，幫助弱勢，都是北市府早已在做的事情，清潔隊員處理資源回收品，只能繳回，不能私納，否則就是觸法，這也正是清潔隊長所說：「勿以惡小而為之」的原因，所以，送電鍋的清潔隊員「雖有善心，亦有犯行」；他完全支持法官酌量輕判，甚至給予緩刑，但違法就是違法，不能因其善心，而大肆鼓勵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播