    高雄港下水道工程沒有設排風扇 工人缺氧慘死

    伍姓工人在高雄港作業時因工安疏失死亡，雇主賠810萬元獲輕判緩刑。（記者黃佳琳攝）

    2025/09/12 10:12

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣港務公司高雄分公司進行「高雄港蓬萊港區基礎設施改善工程」，承包廠商找來伍姓工人到下水道進行焊接作業時，未在下水道設置排風扇，導致伍姓工人缺氧昏迷，經送醫治療20天仍宣告不治，廠商賠了810萬元取得家屬諒解，被法官依過失致死罪輕判緩刑2年。

    判決指出，高雄港務分公司於2022年發包的「高雄港蓬萊港區基礎設施改善工程」，電力工程部分由高雄陳姓廠商承攬，陳男請屏東縣郭姓機電廠商找伍姓男子來港區作業，同年12月5日，伍男在港區下水道進行熔接作業時突然昏倒，經送醫急救，仍於同年12月24日因腦髓廣泛性缺血性壞死及併發症導致死亡。

    勞檢調查時，發現伍男在下水道作業時，因空間侷限且未設置排風扇，導致伍男缺氧昏迷導致死亡，因此將陳、郭兩人送辦；高雄地方法院審理時，陳、郭兩人坦承作業時不在現場，事先也沒有到場勘查過。

    由於陳、郭兩人事後積極與家屬和解，並賠給家屬810萬元，法官認為他們兩人犯後具有悔意，因一時失慮，偶罹刑章，因此依過失致人於死罪各判徒刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，可上訴。

