為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台一線苗栗後龍段廂型車誤闖施工區 車頭塞入大貨車屁股

    台1線苗栗縣後龍路段，10日發生廂型車誤闖施工區撞上大貨車事故，廂型車車頭右側塞入大貨車尾。（警方提供）

    台1線苗栗縣後龍路段，10日發生廂型車誤闖施工區撞上大貨車事故，廂型車車頭右側塞入大貨車尾。（警方提供）

    2025/09/12 10:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台一線苗栗縣後龍路段，10日發生廂型車誤闖施工區撞上大貨車事故，廂型車車頭右側塞入大貨車屁股，造成駕駛一度受困、雙腿受傷，幸好車內僅有駕駛一人未致生更嚴重的傷亡情形，駕駛經送醫救治已無大礙。

    竹南警分局今（12）日表示，後龍鎮聯港南勢所10日上午10點37分許接獲報案，台1線南向122.5公里處有發生交通事故，員警獲報後立即趕赴現場處理，發現由37歲古姓男子駕駛的銀色廂型車，追撞停放外線車道的施工大貨車尾。

    警方表示，當時台電公司外包廠商的大貨車封閉管制外線車道，進行路樹修剪、樹枝清理作業，古男疑似未留意前方動態，誤闖施工區域，高速追撞大貨車，車頭右側塞入大貨車尾，古男因雙腿被夾、一度受困，救護人員動用破壞器材後，將古男脫困送醫。

    警方說，古男和大貨車25歲楊姓男子都未酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查。警方呼籲，駕駛人務必隨時注意前方狀況，保持安全距離並減速慢行，突發狀況時才能及時反應，不僅能保障自身安全，也能守護其他用路人的生命安全。

    廂型車頭嚴重毀損變形。（警方提供）

    廂型車頭嚴重毀損變形。（警方提供）

    台1線苗栗縣後龍路段10日發生廂型車誤闖施工區撞上大貨車事故，廂型車車頭右側塞入大貨車尾，駕駛一度受困。（警方提供）

    台1線苗栗縣後龍路段10日發生廂型車誤闖施工區撞上大貨車事故，廂型車車頭右側塞入大貨車尾，駕駛一度受困。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播