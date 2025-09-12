台一線苗栗後龍段廂型車誤闖施工區 車頭塞入大貨車屁股

台1線苗栗縣後龍路段，10日發生廂型車誤闖施工區撞上大貨車事故，廂型車車頭右側塞入大貨車尾。（警方提供）

2025/09/12 10:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台一線苗栗縣後龍路段，10日發生廂型車誤闖施工區撞上大貨車事故，廂型車車頭右側塞入大貨車屁股，造成駕駛一度受困、雙腿受傷，幸好車內僅有駕駛一人未致生更嚴重的傷亡情形，駕駛經送醫救治已無大礙。

竹南警分局今（12）日表示，後龍鎮聯港南勢所10日上午10點37分許接獲報案，台1線南向122.5公里處有發生交通事故，員警獲報後立即趕赴現場處理，發現由37歲古姓男子駕駛的銀色廂型車，追撞停放外線車道的施工大貨車尾。

警方表示，當時台電公司外包廠商的大貨車封閉管制外線車道，進行路樹修剪、樹枝清理作業，古男疑似未留意前方動態，誤闖施工區域，高速追撞大貨車，車頭右側塞入大貨車尾，古男因雙腿被夾、一度受困，救護人員動用破壞器材後，將古男脫困送醫。

警方說，古男和大貨車25歲楊姓男子都未酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查。警方呼籲，駕駛人務必隨時注意前方狀況，保持安全距離並減速慢行，突發狀況時才能及時反應，不僅能保障自身安全，也能守護其他用路人的生命安全。

廂型車頭嚴重毀損變形。（警方提供）

台1線苗栗縣後龍路段10日發生廂型車誤闖施工區撞上大貨車事故，廂型車車頭右側塞入大貨車尾，駕駛一度受困。（警方提供）

