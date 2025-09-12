邊講電話邊提款？AI馬上抓包！ 台南青年自組「詐欺討伐隊」助攻防詐

台南公共參與行動計畫「詐欺討伐隊」隊長鄭富方期待用技術改變社會，讓詐騙遏止在AI中。（圖由南市府研考會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對詐騙手法不斷翻新，台南青年出手打造「ATM提款防詐警示系統」！在今年「台南公共參與行動計畫」中，由清華大學高材生鄭富方領軍的「さきとうはつたい（詐欺討伐隊）」團隊，以「人文AI」為核心理念，首創研發提款機防詐科技。

該系統鎖定詐騙集團常用「電話遙控轉帳」手法，運用AI即時偵測是否出現「邊講電話邊提款」等異常行為，並透過語音或畫面彈窗即刻提醒，降低民眾受騙風險。南市府研考會指出，此技術延伸自市府智慧發展中心的「口罩識別」系統，再導入異常通話偵測，讓提款防詐預警網路更完整。

隊長鄭富方自高中便專注於資安領域，屢獲資訊競賽佳績，今年更協助市府舉辦紅藍軍資安攻防賽。他強調，科技創新不只追求技術突破，更要兼顧人文價值與社會需求，「這次系統正是科技與人文並進的實踐」。

研考會表示，除防詐團隊外，今年公共參與行動還有保存女性文化、災後社區韌性、失智照護APP與16歲成年禮演出等方案，展現青年跨足科技、文化與社會照護的能量。

青年是城市發展的重要動能，市府將持續支持青年發揮創意、提出解方，成為改變社會的力量。研考會並將於11月底舉辦成果展，規劃展覽、樂團與市集，邀民眾一同感受台南青年的創意與行動力。

