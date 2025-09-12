夥同中國駭客盜高鐵TGo等點數換券 2台男起訴求刑

與中國駭客合作的男子鄭宇軒。（資料照）

2025/09/12 10:21

〔記者王定傳／台北報導〕男子游哲銘、鄭宇軒與中國駭客合作，侵入高鐵會員TGo網站、國泰委託神坊公司發行管理的「小樹點」兌換網站，盜點數兌換全國電子抵用券36萬1500元與家樂福即享券39萬9000元共76萬餘元，台北地檢署今日依違反鐵路法等起訴2人並對游求刑4年、鄭3年。

本案是檢察官郭盈君指揮法務部調查局台北市調查處及警政署鐵路警察局台北分局偵破。

檢方調查，游、鄭與境外駭客「Yang Lei」等人合作，從2024年9月起組成犯罪組織，以TELEGRAM通訊軟體聯繫犯罪事宜。

檢方調查，眾人透過VPS軟體登入高鐵會員TGo網站伺服器，入侵高鐵公司設備核心資通系統，經該系統轉址至高鐵公司會員Go365網站，無故輸入565組高鐵公司會員帳號、密碼登入後，偽以會員名義，申請將會員點數以每3250點兌換為全國電子500元抵用券1張，共兌換97萬5000點、全國電子500元抵用券723張，合計36萬1500元，鄭隨即持300張抵用券，至全國電子實體門市兌領購買商品筆電、Dyson吸塵器等產品。

不僅如此，被告們還入侵國泰金融集團委由神坊公司發行管理的小樹點兌換網站，並使用7個IP位置連線至神坊公司會員網站，輸入51組會員帳號、密碼登入後，擅以神坊會員所屬小樹點，兌換家樂福即享券3000元共133張，金額合計39萬9000元，並透過網路轉售獲利。

檢方今依「鐵路法」對於重要鐵路機構設備之核心資通系統無故輸入其帳號密碼、刑法加重詐欺取財、違法製作財產權紀錄取得他人之物及得財產上不法利益、妨害電腦使用、行使偽造準私文書、組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌起訴2人。

檢方認為，2人貪圖一己之私，竟與境外駭客成員聯手破壞社會安定及金融秩序，戕害公眾對網路交易的信任，侵害人民財產法益甚鉅，惡性非輕，對游求刑4年、鄭3年。

與中國駭客合作的男子游哲銘。（資料照）

