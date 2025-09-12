為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    恐怖前任！台中女居酒屋聚餐 遭前男友拖出施暴、剪髮羞辱

    男子朝前女友頭髮一陣亂剪。（擷自「社會事新聞影音」）

    男子朝前女友頭髮一陣亂剪。（擷自「社會事新聞影音」）

    2025/09/12 10:42

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區驚傳恐怖前任！年約30歲張姓女子11日凌晨與友人到居酒屋聚餐，沒想到前男友竟尾隨上門，不但當街施暴，甚至在眾目睽睽之下拿出預藏剪刀，對著張女的頭髮一陣狂剪，嚇壞現場客人，警方獲報趕到，嫌犯早已逃逸，目前正鎖定追緝中。

    經查，張女與前男友分手後，近日曾打電話催討一筆8萬元債務，未料竟引發男方不滿，事發當天，前男友得知張女在西屯某居酒屋與朋友聚餐，隨即衝到現場，當著店家與友人面前將張女強行拖出門口，壓制在地毆打，接著拿出剪刀亂剪頭髮，場面失控，直到有人大喊「報警了！」嫌犯才慌張逃離。

    畫面曝光後，不少網友怒斥「這比打人還羞辱」、「頭髮被強剪是二度傷害」、「簡直是行動中的家暴」，也有網友說，強行剪他人頭髮，可能涉及《刑法》傷害罪、強制罪，若造成身體疼痛或精神重大影響，更可能觸犯妨害自由與公然侮辱等罪名。

    法界人士則認為：「頭髮是身體的一部分，強剪等同於身體傷害，法院實務上已有判例。」若加上在公開場合施暴，嫌犯恐面臨多重罪責。

    警方表示，當天接獲報案立即派出12名警力趕抵，先將受傷的張女送醫，目前已組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮，積極偵辦中。

