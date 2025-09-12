為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    苗栗法院前驚險！YouBike騎士左切 遭轎車擦撞重摔

    苗栗地方法院前苗栗市中正路，昨（11）日發生轎車與自行車碰撞事故，騎士屁股重摔落地。（圖由警方提供）

    苗栗地方法院前苗栗市中正路，昨（11）日發生轎車與自行車碰撞事故，騎士屁股重摔落地。（圖由警方提供）

    2025/09/12 09:56

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方法院前苗栗市中正路，昨（11）日發生轎車與自行車碰撞事故，騎士屁股重摔落地，無大礙未就醫。警方調查，自行車騎士與轎車駕駛皆無酒駕，調閱路口監視器影像發現，騎士欲左切，後方同向轎車閃避不及，兩車發生碰撞。

    苗栗警分局今日表示，該起車禍發生於昨天上午6點多，32歲張姓男子駕駛轎車沿苗栗市中正路往南行駛，於苗栗地方法院前，撞擊前方同向騎YouBike的21歲徐姓男子。

    徐男遭撞後人車倒地，所幸無大礙，也未就醫。雙方駕駛經警方酒精檢測均無飲酒情形。警方調閱路口監視器影像發現，徐男騎YouBike左切欲至對街的YouBike租賃站歸還單車，後方張男開車閃避不及，兩車發生碰撞。

    苗栗警察分局提醒用路人，駕駛車輛務必減速慢行、全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

    轎車右後照鏡斷裂。（圖由警方提供）

    轎車右後照鏡斷裂。（圖由警方提供）

    騎士屁股重摔落地，無大礙未就醫。（圖由警方提供）

    騎士屁股重摔落地，無大礙未就醫。（圖由警方提供）

