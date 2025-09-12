中市民政局抽出1.4萬名備選國民法官 中籤率約千分之6

中市民政局抽出明年國民法官初選名單。（市府提供）

2025/09/12 10:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣實施國民法官制度將邁入第3年，只要符合資格的國民都有可能被抽中，台中市政府民政局日前從台中市逾229萬名符合資格的市民中電腦隨機抽選出1萬4400名備選國民法官，初選中籤率約千分之六，再由台中地方法院進一步調查與篩選，造具複選名冊，列入複選名冊的市民，屆時會收到法院寄發的明年度備選國民法官通知書。

民政局長吳世瑋表示，凡年滿23歲，並在地方法院管轄區域內連續居住4個月以上的國民，皆具備被選任為國民法官或備位國民法官的資格，此次初選中籤率約千分之六，名冊將透過安全加密的電子資料，傳輸提供給台中地方法院運用。

吳世瑋表示，國民法官制度透過素人參與審判與職業法官共同組成國民法官法庭，審理重大刑案，促進司法專業與社會對話，提升審判品質與國人信賴。

吳世瑋表示，台中市府配合台中地方法院估算明年度所需備選國民法官人數，截至今年9月2日，設籍中市人口計286萬7763人中篩選出符合年滿23歲且連續居住4個月以上，具備積極資格者共計229萬4179人，以公開「隨機抽選」方式抽出1萬4400名備選國民法官。

吳世瑋指出，備選國民法官初選名冊將由台中地方法院審核小組進一步調查與篩選，排除不具國民法官資格，或有不得擔任的人，之後造具複選名冊，獲得複選的民眾，未來將會收到法院寄發的明年度備選國民法官通知書。

民政局表示，備選國民法官在收到通知書後，依規定時程填寫「備選國民法官自我申告調查表」，可選擇以紙本或線上方式回傳法院，以確認是否有無法參與審判的情形；若無調查表所列載或無其他不克參與審判的事由，則無須填寫回覆。

