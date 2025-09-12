無視「保護令」！ 戀上小吃攤正妹闆娘遭拒 男客上門吵架遭罰12萬

林姓男子戀上小吃攤闆娘，天天報到追求不成竟出手傷人。示意圖。（資料照）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子到某家小吃攤吃飯，發現闆娘是正妹，林男心生愛慕，天天報到吃飯還獻愛，闆娘有男友拒絕林男追求，林男仍不死心持續死纏爛打，闆娘向警方求援，警方開出告誡單也無法阻擋林男愛意，闆娘無奈聲請保護令，林男得知此事氣炸，跑去小吃攤理論時與闆娘男友吵架，被法官依跟騷、傷害等罪判罰12萬元。

判決指出，在高雄鼓山區某菜市場附近經營小吃難的正妹闆娘，2023年9月時，遇到第一次來店裡吃飯的林姓男子，林男一眼就被闆娘美貌煞到，於是他開始天天到小吃攤報到吃飯，闆娘原以為林男只是欣賞她的廚藝，沒想到林男別有目的。

林男與闆娘逐漸熟稔後，林男向闆娘告白，闆娘以自己有男友為由拒絕追求，但林男不死心，還是每天到店裡吃飯，闆娘無奈向警方求援，警方開出告誡單，但林男不為所動，還是每天去小吃攤找闆娘吃飯，闆娘無奈只好向法院聲請保護令。

林男得知此事氣炸，跑去小吃攤理論，闆娘見到他又來店裡，趕緊躲到廚房不敢出來，由男友出面勸林男離開，但林男見到正牌男友後火氣更大，兩人在店裡拉拉扯扯時，闆娘跑出來勸架時被林男打到頭部，員警獲報到場將林男帶回偵辦。

高雄地方法院審理時，林男否認犯行，還說自己只是去吃飯，沒有要騷擾闆娘，他只是不爽被聲請保護令才去店裡理論，不清楚闆娘是被誰打傷；但法官根據相關事證，不採信林男說詞，依跟騷、傷害等罪共判罰他12萬元，得易服勞役，可上訴。

