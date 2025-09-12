為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無視「保護令」！ 戀上小吃攤正妹闆娘遭拒 男客上門吵架遭罰12萬

    林姓男子戀上小吃攤闆娘，天天報到追求不成竟出手傷人。示意圖。（資料照）

    林姓男子戀上小吃攤闆娘，天天報到追求不成竟出手傷人。示意圖。（資料照）

    2025/09/12 09:56

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子到某家小吃攤吃飯，發現闆娘是正妹，林男心生愛慕，天天報到吃飯還獻愛，闆娘有男友拒絕林男追求，林男仍不死心持續死纏爛打，闆娘向警方求援，警方開出告誡單也無法阻擋林男愛意，闆娘無奈聲請保護令，林男得知此事氣炸，跑去小吃攤理論時與闆娘男友吵架，被法官依跟騷、傷害等罪判罰12萬元。

    判決指出，在高雄鼓山區某菜市場附近經營小吃難的正妹闆娘，2023年9月時，遇到第一次來店裡吃飯的林姓男子，林男一眼就被闆娘美貌煞到，於是他開始天天到小吃攤報到吃飯，闆娘原以為林男只是欣賞她的廚藝，沒想到林男別有目的。

    林男與闆娘逐漸熟稔後，林男向闆娘告白，闆娘以自己有男友為由拒絕追求，但林男不死心，還是每天到店裡吃飯，闆娘無奈向警方求援，警方開出告誡單，但林男不為所動，還是每天去小吃攤找闆娘吃飯，闆娘無奈只好向法院聲請保護令。

    林男得知此事氣炸，跑去小吃攤理論，闆娘見到他又來店裡，趕緊躲到廚房不敢出來，由男友出面勸林男離開，但林男見到正牌男友後火氣更大，兩人在店裡拉拉扯扯時，闆娘跑出來勸架時被林男打到頭部，員警獲報到場將林男帶回偵辦。

    高雄地方法院審理時，林男否認犯行，還說自己只是去吃飯，沒有要騷擾闆娘，他只是不爽被聲請保護令才去店裡理論，不清楚闆娘是被誰打傷；但法官根據相關事證，不採信林男說詞，依跟騷、傷害等罪共判罰他12萬元，得易服勞役，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播