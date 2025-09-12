偷彩券行52張刮刮樂 隔街兌獎金後麻煩大了

春節刮刮樂加碼，32歲女子財迷心竅偷走彩券到隔街彩券行兌換獎金。此為彩券行示意圖，與新聞無關。（資料照）

2025/09/12 09:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕32歲高姓女子春節到草屯市區某彩券行買刮刮樂，趁老闆不注意偷走52張刮刮樂彩券，到150公尺外另家彩券行刮獎，兌領獎金1萬1300元，當天警方就找到她，高女坦承過年盼發財旺整年才做錯事，南投地院法官依竊盜罪名判刑2個月，若易科罰金折合6萬元。

有大學學歷的32歲高姓女子，家境也小康，今年春節當天（1月29日）上午不到8點，就到草屯市區一家早早開門的彩券行買刮刮樂彩券試手氣，結果沒刮中，當時店內已有顧客上門，高女趁老闆不注意，將52張彩券放入口袋後離開。

請繼續往下閱讀...

高女騎機車到距離約150公尺的另一家彩券行，迫不及待的坐下來刮彩券，結果有多張刮中，獎金合計1萬1300元，她當場跟老闆兌領獎金，又花了900元買彩券，才帶著剩下的1萬400元的獎金回家。

高女回家後還沈浸在中獎的喜悅中，警方就上門找人，原來被偷走刮刮樂彩券的彩券行發現彩券失竊火速報案，警方經調監視畫面以車牌追人，發現她到不遠處的彩券行，經追查，彩券行業者告知的確有女子兌領獎金。

高女坦承大年初一財迷心竅，後來也賠償彩券失竊的彩券行（52張彩券價值2萬9400元），南投地院近日以竊盜罪名判處有期徒刑2個月，若易科罰金折合6萬元，發財夢破碎，且得不償失。

