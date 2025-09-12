為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    夢裡都是警察！身背10條通緝男藏工地當小蜜蜂 隔天夢境成真

    張男騎機車到工地賣飲料掩人耳目。（警方提供）

    2025/09/12 09:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子因涉案遭全台10個司法機關通緝，藏身工地當送飲料的小蜜蜂掩人耳目，但連日來頻頻夢到被抓心驚膽戰，果然近日因沒打方向燈被警察攔下露餡時，除自爆夢中場景，還感嘆真的是日有所思夜有所夢，警詢後被解送歸案。

    據了解，50歲張男雖然心裡明白是通緝犯，但日子還是得過，原本靠在各工地間販售飲料維生，每天騎著機車四處奔波，以為能在工人堆裡掩人耳目，但連日來數度夢見警察上門逮捕，醒來後全身冷汗，出門特別小心，但卻越小心越顯得心虛。

    第五分局今天說，5日上午9時許，松安所員警巡經北屯區松竹路與松義街口時，看到一輛載著保麗龍箱的機車，從路中停靠路邊時未打方向燈上前攔查時，發現騎士張男神色緊張，眼神閃爍不敢直視，員警心生懷疑盤查時，他以「沒帶證件、忘了身分證號碼」為由，還謊報哥哥的身分資料。

    員警耐心追問，卻越聽越覺得可疑，最後張男終於露出馬腳，報上自己的真實身分，眼見情況不妙，他竟發動機車想落跑，但反應迅速的員警馬上拔掉鑰匙，當場化解，經查，張男涉詐欺、洗錢防制法等罪，早已被全台10個司法機關通緝，而他在派出所做完筆錄後，反而鬆了一口氣，自嘲道：「前幾天才夢到被抓，果然逃不掉了。」讓員警哭笑不得，警詢後解送歸案。

    警方攔下張男查出10條通身分。（警方提供）

