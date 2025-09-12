失智翁迷途5.5公里 文山警1小時火速尋回

警方立即啟動緊急協尋機制，擴大調閱沿線監視器，發現張翁。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/12 09:19

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區一名張姓老翁因罹患失智症，前日獨自外出迷途未歸，讓家屬心急如焚，緊急向警方求助。文山第一分局木柵派出所警員陳緯勲、許皓翔獲報後，立即展開地毯式搜索，僅花約一小時就順利尋回老翁，並安全送返家屬懷抱，讓一家人感動不已，頻頻向警方致謝。

警方指出，家屬報案時表示，張姓老翁稍早獨自步行外出，卻遲遲未返家，擔心其安危，趕赴派出所求助。警方立即啟動緊急協尋機制，擴大調閱沿線監視器，發現張翁自銀行外出後，先沿萬壽橋往興隆路方向行走，途經景美，再從世新大學附近一路步行至木柵路一段，全程約五‧五公里。

員警隨即鎖定行進路線，駕駛巡邏車沿途搜尋，最終在木柵路與辛亥路口發現老翁身影，當場上前確認身分，並載回派出所。家屬見到老翁平安歸來，心中大石終於放下，感激警方積極、專業的行動，直呼「人民保母」名副其實。

文山第一分局呼籲，失智長者外出時，家屬務必隨行陪伴，並建議為長者佩戴愛心手鍊或定位裝置，以利走失時能快速掌握資訊，降低意外風險，共同守護家人安全。

