為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    失智翁迷途5.5公里 文山警1小時火速尋回

    警方立即啟動緊急協尋機制，擴大調閱沿線監視器，發現張翁。（記者鄭景議翻攝）

    警方立即啟動緊急協尋機制，擴大調閱沿線監視器，發現張翁。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/12 09:19

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區一名張姓老翁因罹患失智症，前日獨自外出迷途未歸，讓家屬心急如焚，緊急向警方求助。文山第一分局木柵派出所警員陳緯勲、許皓翔獲報後，立即展開地毯式搜索，僅花約一小時就順利尋回老翁，並安全送返家屬懷抱，讓一家人感動不已，頻頻向警方致謝。

    警方指出，家屬報案時表示，張姓老翁稍早獨自步行外出，卻遲遲未返家，擔心其安危，趕赴派出所求助。警方立即啟動緊急協尋機制，擴大調閱沿線監視器，發現張翁自銀行外出後，先沿萬壽橋往興隆路方向行走，途經景美，再從世新大學附近一路步行至木柵路一段，全程約五‧五公里。

    員警隨即鎖定行進路線，駕駛巡邏車沿途搜尋，最終在木柵路與辛亥路口發現老翁身影，當場上前確認身分，並載回派出所。家屬見到老翁平安歸來，心中大石終於放下，感激警方積極、專業的行動，直呼「人民保母」名副其實。

    文山第一分局呼籲，失智長者外出時，家屬務必隨行陪伴，並建議為長者佩戴愛心手鍊或定位裝置，以利走失時能快速掌握資訊，降低意外風險，共同守護家人安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播