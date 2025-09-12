台美加強消防、學術合作 新北消防局、德州農工簽災防備忘錄

新北市消防局今與美國德州農工大學（Texas A&M University）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將建立災害資訊共享與研究平台，提供新北消防人員赴美進行學術交流與實務觀摩機會，強化消防、救災及城市防救災韌性；圖為眾人見證備忘錄簽署。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/12 09:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今與美國德州農工大學（Texas A&M University）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將建立災害資訊共享與研究平台，開創新北消防人員赴美進行學術交流與實務觀摩的新契機，新北市政府表示，樂見這項台美跨國合作，提升消防專業能量，更見證智慧防災提升、接軌國際的重要里程碑；據透露，俄烏衝突後，台灣位於地緣政治影響，消防單位面臨平戰轉換，也預期透過台灣消防及美國學術合作，強化消防、救災及城市防救災韌性。

新北市消防局把握美國德州農工大學來新北參加「2025災害管理國際研討會」機會，雙方今天一早於新北市消防局指揮中心首長決策室簽署備忘錄，由新北市消防局長陳崇岳與德州農工大學代表、教授Peacock簽訂合作備忘錄（MOU），包括副局長陳國忠、多位消防局一級主管見證。

陳國忠透露，不同以往以消防單位間實務培訓，這次選擇與德州農工大學合作，對象為學術研究機構，雙方將在災害資料交換、風險分析與應變機制等領域交流合作，美國德州農工大學未來將提供新北市消防人員短期交換與專業訓練，從學術與實務雙軌並進，培養具備國際視野與專業能力的防災種子、尖兵。

美國德州農工大學為全球知名的災害研究重鎮，該大學具備豐富的減災經驗與跨領域資源，希望透過國際交流，讓新北市具有前瞻性的防救災數據分析結果，並培養出更多國際人才。

新北市消防局長陳崇岳表示，面對氣候變遷與極端災害頻率上升的趨勢，國際合作與知識共享是提升應變能力的關鍵，能與美國德州農工大學建立長期合作關係，新北市從實務出發，營造為具有韌性能力的智慧城市，新北市也透過資料共享走向學術深化，強化災防知識體系與行動力，為市民打造更安全、更具韌性的居住環境。

新北市消防局今與美國德州農工大學（Texas A&M University）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將建立災害資訊共享與研究平台，提供新北消防人員赴美進行學術交流與實務觀摩機會，強化消防、救災及城市防救災韌性；圖為新北消防局長陳崇岳（右）與校方代表、教授Peacock（左）互換備忘錄。（記者吳仁捷翻攝）

