ㄅㄨㄅㄨ ㄅㄨ！「行動車牌辨識系統」追出欠稅車 早餐店意外助攻成關鍵

2025/09/12 09:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕「布布布...」法務部執行署宜蘭分署1輛配置「行動車牌辨識系統」的公務車，昨天行經基隆市東信路時發出警示聲，提醒邱姓車主積欠交通違規罰鍰10萬餘元，他名下的車子就停在路邊，行政執行官隨即下車欲扣車，查出駕駛正在買早餐，不知邱姓車主欠稅未繳，趕緊替他辦妥分期繳納，才免於被扣車。

法務部行政執行署宜蘭分署與台北市區監理所基隆監理站、宜蘭縣政府財政稅務局合作，商借宜蘭財稅局「行動車牌辨識系統」給基隆監理站進行基隆區第二波欠款車輛執行。

昨天上午配置在公務車上的行動車牌辨識系統發出「布布布...」的警示聲響，隨後念出欠繳違規罰單的車牌號碼，提醒車上執行官邱姓車主的車就停在宜蘭分署基隆辦公室對面基隆市東信路上，執行官立即下車欲前往扣車，未料駕駛正在買早餐，不知邱姓車主欠稅未繳，趕緊連繫車主後，代為辦妥分期繳納，才保住愛車免遭扣車拖吊走。

行政執行官鄧順生表示，邱男欠繳交通罰鍰累計台幣10萬餘元，宜蘭分署屢次通知均未到場處理繳款事宜，還持續累積欠款，行動車牌辨識系統才會發出警示，提醒執行官施以扣車拖吊，因此呼籲民眾應主動繳納各項公法欠款，切勿置之不理，於移送執行後應積極面對，主動向分署報告財產狀況、清繳欠款或辦理分期繳納，以免遭扣薪、扣存，甚至愛車、不動產遭拍賣。

法務部行政執行署宜蘭分署「行動車牌辨識系統」配置在公務車上，沿途過濾車牌，只要比對出欠稅戶的車輛，就會發出「布布布...」警示聲響，提醒行政執行官有欠稅戶的車臨停在路邊。（記者林嘉東翻攝）

