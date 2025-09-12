不滿盆栽被移動！男子嗆輸贏還「問候」鄰居老母 判拘還要賠3萬3

范男吃上恐嚇罪、公然侮辱罪，被苗栗地院判處拘役50日及罰金3000元，還得賠償鄰居3萬3千元的精神慰撫金。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣范姓男子不滿住家前盆栽被移動與鄰居爆發爭執，他嗆對方拿菜刀出來輸贏「要死大家一起死」，並多次以國罵「問候」鄰居的媽媽。鄰居報警提告，范男吃上恐嚇罪、公然侮辱罪，被判處拘役50日及罰金3000元，還得賠償鄰居3萬3千元的精神慰撫金。

范男與鄰居2人因門口盆栽擺放位置問題早有嫌隙。范男於2023年3月6日晚間6點許，不滿鄰居又移動他擺放之花盆位置，雙方發生口角。范男嗆鄰居「菜刀拿出來」、「要死大家一起死」等語，並在門前道路旁，多次以國罵「問候」鄰居的媽媽。

鄰居報警提告，范男被苗栗地方法院依犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，又犯公然侮辱罪，處罰金3000元。鄰居不甘於大街公共場所受辱，另提民事侵權行為損害賠償告訴，向范男求償10萬元。

范男則辯，鄰居說話也不好聽，才口出穢言反擊，屬情緒性回應，無意羞辱或威脅。但法官認為，范男多次口出輕蔑、歧視對方人格之詞語，難認屬情急時偶發單純一、兩句之通俗發語詞或問候語，侵害鄰居名譽權。

法官審酌雙方身分、地位、經濟狀況，及爭執起因、情節等情狀，認鄰居請求之精神慰撫金以3萬3千元為適當，逾此部分，不應准許。全案可上訴。

