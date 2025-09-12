教訓老大搶弟弟玩具 3寶媽「不求人」狂打致傷判緩刑

單親3寶媽狂抽幼兒成傷，橋頭地院，判她徒刑5月緩刑2年。（資料照）

2025/09/12 09:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市在檳榔攤工作鄭姓女子，平時要照顧3個幼子，去年5月間，在住處因哥哥搶弟弟玩具，一時情緒失控，持「不求人」（抓背竹耙）狂抽哥哥至全身瘀傷、並有舊疤痕，經育兒指導員訪視發現，通報社工帶至醫院驗傷，鄭女被依成年人故意對兒童犯傷害罪，判刑5月，緩刑2年，可上訴。

判決指出，去年5月中旬，鄭女在高雄市楠梓區之住處，因年僅5歲老大與其2胞弟搶玩具哭鬧，一時情緒失控，持竹製「不求人」抽打，致幼童前胸部正方形型態瘀傷2*0.3公分、下胸部2條直線形疤痕2公分及1.5公分長、左胸外側陳舊性軌道瘀傷2公分及1公分長、背部多處軌道瘀傷分別為4.5公分、3公分、2公分及2公分長，右大腿前部3條直線狀瘀傷，分別為3公分、2公分及2公分長等傷害。

育兒指導員同年6月1日前往進行育兒指導時，發現甲童臉部及身上有傷，乃通報社工帶至醫院驗傷。

在檳榔攤工作的鄭女坦承犯行，並無逃避刑責之意，橋頭地院法官審酌被告家庭必須仰賴她外出工作賺取家庭生活所需，倘入監執行，對被告之家庭成員而言，未必有所助益，而依成年人故意對兒童犯傷害罪，判刑5月，緩刑2年。

