為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曾淪毒海 他在亞杜蘭廚房重生：千萬不要放棄自己

    53歲阿川在更生人機構「亞杜蘭廚房」走出新人生，分享從墮落到重生的歷程。（記者楊心慧攝）

    53歲阿川在更生人機構「亞杜蘭廚房」走出新人生，分享從墮落到重生的歷程。（記者楊心慧攝）

    2025/09/12 08:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕「以前每天都在害怕，怕沒錢、怕沒毒、怕被抓。現在才知道什麼是真正的自由。」曾因毒品失去家庭、令父親失望至極的53歲阿川，如今在更生人機構「亞杜蘭廚房」走出新人生，分享從墮落到重生的歷程，盼透過藉自身例子，讓大家相信真的有可能戒毒重生，千萬不要放棄自己。

    阿川小時候生活在林森北路一帶，環境混亂，國小五、六年級就因打架、恐嚇惹上案件，父母婚姻不睦，讓他走上叛逆之路，15歲便出入少觀所，人生提早與監獄掛鉤。

    談起接觸毒品，阿川直言在朋友的驅使下，第一次吸食安非他命，沒想到卻逐漸被毒品控制，甚至成為無法擺脫的枷鎖；原本的家庭也因吸食毒品而摧毀，妻子決定離婚並帶著小孩離開，但真正讓他意識到被毒品毀掉的，卻是父親病榻的場景。

    阿川憶起當年的場景，眼光泛紅地說，當時80多歲的父親罹癌，需要他陪同化療，他卻屢以「買早餐」為由跑去買毒，甚至讓父親獨自前往醫院，最後父親失望地說：「你忙你的吧！不用陪我。」那一刻，他看見至親徹底絕望的眼神，心裡滿是羞恥與自責。

    「那時候我真的覺得自己沒救了」阿川回憶，他一度打算吸食過量毒品，耗盡生命，卻還是活了下來，後來有基督徒親友牽線，他進入亞杜蘭機構，重新面對自己。

    阿川坦言：「以前戒過很多次都失敗，但在『亞杜蘭廚房』卻不同，有團體生活、每天讀聖經、禱告，彼此互相支持，才真的戒掉。」自2017年至今，阿川已完全斷絕毒品、菸酒，他很感謝亞杜蘭廚房，除提供信仰支持，也結合政府資源，助學員考取技能證照，協助重返社會。

    戒毒過程中，最令阿川感動的是父親態度的轉變，「以前父親在醫院都不敢介紹我，怕丟臉。後來卻驕傲地對醫生、病友說：『這是我兒子，目前在亞杜蘭廚房幫忙，也助人戒毒重生。』讓我很感動，也讓我更堅持下去。」

    阿川現階段透過陪伴新進個案、上技能課程，體會到工作的意義。「看到家屬因為我們的陪伴而安心，覺得這份工作很有價值。」阿川說，原以為台灣更生保護會沒在做事，加入亞杜蘭廚房後，才發現更保協會其實做了很多事，幫助許多更生人重生。

    阿川希望社會放下標籤，給更生人機會。「吸毒的人不是沒救，只是需要時間和環境改變。但很多弟兄出機構後找不到工作，只能進工地，環境又讓他們跌倒，但戒毒真的不是不可能，千萬不要放棄自己！」如今的阿川，形容生命最大的改變就是真正的自由，終於不再擔心害怕，能自在過日子才是真正的快樂。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    53歲阿川在更生人機構「亞杜蘭廚房」走出新人生，分享從墮落到重生的歷程。（記者楊心慧攝）

    53歲阿川在更生人機構「亞杜蘭廚房」走出新人生，分享從墮落到重生的歷程。（記者楊心慧攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播