曾淪毒海 他在亞杜蘭廚房重生：千萬不要放棄自己

53歲阿川在更生人機構「亞杜蘭廚房」走出新人生，分享從墮落到重生的歷程。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕「以前每天都在害怕，怕沒錢、怕沒毒、怕被抓。現在才知道什麼是真正的自由。」曾因毒品失去家庭、令父親失望至極的53歲阿川，如今在更生人機構「亞杜蘭廚房」走出新人生，分享從墮落到重生的歷程，盼透過藉自身例子，讓大家相信真的有可能戒毒重生，千萬不要放棄自己。

阿川小時候生活在林森北路一帶，環境混亂，國小五、六年級就因打架、恐嚇惹上案件，父母婚姻不睦，讓他走上叛逆之路，15歲便出入少觀所，人生提早與監獄掛鉤。

談起接觸毒品，阿川直言在朋友的驅使下，第一次吸食安非他命，沒想到卻逐漸被毒品控制，甚至成為無法擺脫的枷鎖；原本的家庭也因吸食毒品而摧毀，妻子決定離婚並帶著小孩離開，但真正讓他意識到被毒品毀掉的，卻是父親病榻的場景。

阿川憶起當年的場景，眼光泛紅地說，當時80多歲的父親罹癌，需要他陪同化療，他卻屢以「買早餐」為由跑去買毒，甚至讓父親獨自前往醫院，最後父親失望地說：「你忙你的吧！不用陪我。」那一刻，他看見至親徹底絕望的眼神，心裡滿是羞恥與自責。

「那時候我真的覺得自己沒救了」阿川回憶，他一度打算吸食過量毒品，耗盡生命，卻還是活了下來，後來有基督徒親友牽線，他進入亞杜蘭機構，重新面對自己。

阿川坦言：「以前戒過很多次都失敗，但在『亞杜蘭廚房』卻不同，有團體生活、每天讀聖經、禱告，彼此互相支持，才真的戒掉。」自2017年至今，阿川已完全斷絕毒品、菸酒，他很感謝亞杜蘭廚房，除提供信仰支持，也結合政府資源，助學員考取技能證照，協助重返社會。

戒毒過程中，最令阿川感動的是父親態度的轉變，「以前父親在醫院都不敢介紹我，怕丟臉。後來卻驕傲地對醫生、病友說：『這是我兒子，目前在亞杜蘭廚房幫忙，也助人戒毒重生。』讓我很感動，也讓我更堅持下去。」

阿川現階段透過陪伴新進個案、上技能課程，體會到工作的意義。「看到家屬因為我們的陪伴而安心，覺得這份工作很有價值。」阿川說，原以為台灣更生保護會沒在做事，加入亞杜蘭廚房後，才發現更保協會其實做了很多事，幫助許多更生人重生。

阿川希望社會放下標籤，給更生人機會。「吸毒的人不是沒救，只是需要時間和環境改變。但很多弟兄出機構後找不到工作，只能進工地，環境又讓他們跌倒，但戒毒真的不是不可能，千萬不要放棄自己！」如今的阿川，形容生命最大的改變就是真正的自由，終於不再擔心害怕，能自在過日子才是真正的快樂。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

