專業戒治比關起來更有效！矯正署：毒品再犯率差7%。示意圖（資料照）

2025/09/12 10:30

〔記者楊心慧／台北報導〕毒品使用者戒毒後復發率高，矯正署統計，出獄的施用毒品罪受刑人中，曾接受專業處遇者兩年內再犯率為20.9%，未接受專業處遇者則高達27.8%，顯示專業戒治能有效降低再犯率、印證「治療重於懲罰」的政策方向；我國矯正機關近年推動多元戒治策略，結合醫療、社政與民間資源，致力讓收容人戒治延伸至社區，降低再犯、促進復歸。

矯正機關戒治理念源自聯合國毒品及犯罪問題辦公室（UNODC），主張藥癮者在監內引進醫療資源，出監後持續銜接社區治療與支持服務，並依據行政院「新世代反毒策略行動綱領」推動「施用毒品者再犯防止推進計畫」，以落實「貫穿式保護」，讓藥癮者減少斷裂感，降低復發風險。

矯正署推動「科學實證之毒品犯處遇模式計畫」，與衛福部合作「整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」，引入專業醫療團隊，針對女性、少年與不同類型毒品使用者，並規劃差異化方案，以符合個別需求，強調『因人施策』，使戒治更全面。

矯正署坦言，監所雖為無毒環境，真正的挑戰卻是在出獄後，戒斷症狀需醫療協助，環境誘惑與社會標籤更是復發主因，惟矯正機關屬封閉式處遇，難以避免受監禁次文化影響，國際審查委員也多次建議我國應當檢討放寬嚴峻的藥物濫用管制政策，並朝向以其他非拘束人身自由的方式取代。

出獄後的戒治成效，取決於社會接納度、就業協助與家庭支持三方面的互動效果，法務部保護司指出，若社會減少標籤化與歧視，他們較能重建自我價值，就業協助對穩定生活與降低再犯率也具關鍵作用，但現實挑戰在於多數出獄者因前科或技能不足而難以順利就業。

台灣更生保護會近年推動由各地分會辦理的「更生人家庭支持及援助家庭服務方案」，協助個案與家人修復關係、增進溝通，並與社會福利團體合作，提升輔導量能，去年共服務425個家庭、1112位個案及其家屬。

除監所戒治，社區矯正與替代處遇成效逐步浮現，法務部統計，去年緩起訴處分附命戒癮治療比率為30.3%，114年上半年提升至40.2%，履行完成率則由65.7%增至68.7%。

矯正署將持續擴大「整合性藥癮治療計畫」，目標在2028年涵蓋全國41%矯正機關，實踐「健康監獄」理念，讓收容人獲得與一般民眾相同水準的醫療服務，政策也將持續朝「以治療取代單純監禁」的方向前進，並透過社會教育翻轉污名，讓更多藥癮者勇於求助。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

