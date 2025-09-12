熱門毒品氾濫追禍首！中國走私原料入境 國內製毒

新興毒品「喪屍煙彈」已成「奪命煙彈」，對社會危害與人體健康愈形嚴重。（資料照）

2025/09/12 09:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署刑事局毒品查緝中心依據衛生福利部食品藥物管理署藥物濫用案件暨檢驗統計資料，今年上半年國內最為氾濫的熱門毒品為第三級毒品「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮），「喵喵」為時下年輕人流行的毒咖啡包主要成分，其來源主要採中國走私原料入境、國內製毒為主，服用後將產生幻覺、暴力與呼吸困難等諸多症狀，將嚴重戕害身心健康。

毒緝中心表示，依統計，「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮）達7073件，比居次的「愷他命」2085件，高出3倍之多，其先驅原料第四級毒品「2-溴-4甲基苯丙酮」，主要自中國以漁船、海運貨櫃等方式走私入境，再交由製毒師傅設置製毒工廠製毒，依比例分裝成毒咖啡包。

排列於「喵喵」之後的流行毒品，依次為「愷他命」、「甲基安非他命」、「海洛因」、「氯甲基卡西酮」、「依托咪酯」，以及「大麻」等毒品。

當中，「愷他命」除部分透過國內設置製毒工廠自產外，跟「甲基安非他命」、「海洛因」同樣，皆自東南亞金三角，專透過漁船或者貨運方式走私入境，「大麻」則是從美國、加拿大透過人體與行李夾帶、海空運與貨櫃等方式走私入境；「氯甲基卡西酮」則是製作「喵喵」毒品時所產生的副產品，服用後對人體的影響，跟「喵喵」非常類似。

「依托咪酯」俗稱為「喪屍煙彈」，去年底公告為第二級毒品，原是靜脈注射麻醉藥物，被混和化學原料，製成電子煙油，以電子煙方式施用，吸食後會造成無法思考、控制自身行為，甚至引發異常顫抖等危險行為，因此衍生近期多起毒駕的重大交通事故，影響社會治安甚鉅。

目前警方從破獲「依托咪酯」毒品案件分析，發現該毒品大都是從印度，透過空運貨櫃或者小量郵寄包裹方式，走私入境，再於國內自行調配成「依托咪酯」煙油，出售牟取暴利。

