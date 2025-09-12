警政署聚焦打擊大麻、依托咪酯 全力防制毒駕

總統賴清德六月間出席警政署「114年警察節慶祝大會」，會前檢視刑事局破獲槍枝、毒品、詐騙展示成果。（資料照）

2025/09/12 10:00

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署刑事局毒品查緝中心因應國內毒品氾濫問題，依毒情滾動式調整查緝重點，目前聚焦存在大量施用黑數的大麻，以及依托咪酯類電子煙毒為首要打擊目標，已分別執行多次全國掃蕩專案行動，並為解決當前頻頻發生，衝擊國內社會治安的毒駕嚴重問題，已添購唾液毒品快篩試劑，尚待本月底跨部會協商決議將其納入執法工具後，將立即投入第一線員警執勤運用，並同步規劃全國掃蕩毒駕專案行動。

毒緝中心表示，臺灣高等檢察署前於2022年提出近年國內大麻市場需求量增加的示警，且查獲大麻施用人數相較查獲大麻重量不成比例，呈現供需不平衡情形，研判存在大麻施用人口黑數，故為加強查緝大麻黑數，自當年5月起即積極制定相關打擊大麻策略。

請繼續往下閱讀...

這些查緝行動下，查獲大麻案件犯嫌與施用人數均呈現明顯增加，另前年7月、去年3月及9月間均執行「擊落麻毒專案」，也規劃於今年下半年持續執行，針對網路販賣大麻及大麻煙彈等加強查緝，並擴大取締大麻施用者。

另為因應去年下半年流行的依托咪酯類電子煙毒，警政署於依托咪酯類毒品未列管前，即期前於去年7、8月暑期青春專案加強查緝，同年10月再執行加強掃蕩與第11波安居緝毒專案，並持續於今年1、2月執行「全國同步查緝依托咪酯專案」，3、4月執行第12波安居緝毒專案。去年下半年總計查獲依托咪酯類毒品犯嫌3165人、毒煙彈1萬9688顆，以及毒品粉末及煙油343.2公斤；另今年1至7月查獲犯嫌6320人、毒品481.47公斤，強力壓制依托咪酯類毒品。

毒緝中心表示，為加強防制依托咪酯類電子煙毒衍生的毒駕危害公眾安全案件，已先行採購唾液毒品快篩試劑，可同時檢測鴉片類、甲基安非他命、四氫大麻酚、愷他命、依托咪酯、4-甲基甲基卡西酮及苯二氮平類等7種毒品，本月底將召開跨部會協商，如正式決議納入執法工具，試劑將馬上投入第一線執法，不再向過往毒駕案件，員警僅能以採尿鑑驗的「事後追溯」方式偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法