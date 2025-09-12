渣男只要性拒當情侶 女持刀傷人「情堪憫恕」改免囚

吳女因感情糾紛，涉嫌刺傷親密黃男，被高雄高分院從輕發落。（記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市吳姓女子不滿黃姓男子只想做愛，卻拒絕當情侶，涉嫌持刀砍殺他成傷，被依殺人未遂罪判刑3年2月，高等法院高雄分院則改依重傷害未遂罪判刑2年，並審酌她獲得諒解及符合「情堪憫恕」，宣告緩刑5年。

據了解，2022年1月21日，黃男與被告吳女相約到摩鐵，發生親密關係後，因長期對她言語恐嚇、侮辱，且只想發生性行為，卻不願交往成為情侶關係，因而引發吳女不滿，加上黃男出現異常電話，憤而涉嫌持水果刀攻擊，導致他頸部等多處受傷。

黃男受創後，往旅館大廳逃跑，經店員報警處理，始免於難。高雄地院依殺人未遂罪，判處吳女有期徒刑3年2月，她不服上訴。

高雄高分院調查，吳女長期渴望與黃男成為情侶被拒，但對方僅願與其發生性行為，甚至多次羞辱她，最終因累積的怨恨無法發洩，及不滿感情被玩弄憤而行兇，依情堪憫恕減輕其刑。

此外，吳女沒有殺人犯意，改重傷害未遂罪論處，並審酌獲得黃男諒解，從輕量處有期徒刑2年，予以緩刑5年，期間付保護管束，及提供60小時義務勞務，仍可上訴。

