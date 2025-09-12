按喇叭引爆口角 怒路駕駛下車嗆「輸贏」卻獲無罪

蔡男因喇叭爭執嗆聲「鋁棒輸贏」，陳男反嗆「來啊」並錄影。法院認無畏懼情狀，證據不足，依罪疑唯輕判蔡男無罪。示意圖（資料照）

2025/09/12 07:16

〔記者王捷／台南報導〕「來啊！」一句回嗆成了判斷恐嚇是否成立的核心。台南地方法院審理一起鳴喇叭爭執案，蔡姓駕駛被控斜插車道並嗆聲要拿鋁棒輸贏，但法院認為陳姓騎士當場反嗆「來啊」，妻子也邊錄影邊指責，過程毫無畏懼，因此判決蔡男無罪。

去年2月27日晚間，新營區新進路與復興路口，蔡男駕駛自小客車與陳姓騎士爆發口角。檢方主張，蔡男因不滿遭鳴喇叭，故意將車輛斜插停在機車前，下車後脫口「我車上有球棒」、「林北一支鋁棒跟你輸贏」，並作勢返車取物，涉嫌妨害自由與恐嚇。

蔡男則辯稱，當時只是要與對方理論，馬路寬敞，陳姓騎士完全可以繞道離開，他並未限制行動自由；至於嗆聲鋁棒一事，只是情緒性言語，陳男的太太還能自在錄影、毫無畏懼，可見並未造成真正威脅。

從錄影畫面得知，陳男的太太聽到蔡男有鋁棒以後，也反問蔡男停在機車道講話還這麼大聲，蔡男則說自己家就在這邊，雙方一來一往，直到警方到場，陳男才抱著孩子去警所。

南院勘驗監視器畫面後認為，陳姓騎士早已先停車，並非因被攔停而被迫停下，且道路空間仍能繞行，不構成妨害自由；而錄影內容顯示，陳姓騎士立刻回嗆「來啊」，妻子冷靜錄影並堅持等警方處理，未見退縮畏懼，因此不符恐嚇罪「心生畏懼」要件，因此判處無罪。

