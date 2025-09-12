法務部助毒犯賦歸社會 未來四年主打戒毒

法務部為打擊毒品犯罪，除持續精進緝毒策略，未來四年將著重降低再犯率。（資料照）

2025/09/12 09:00

〔記者陳彩玲／台北報導〕法務部為打擊毒品犯罪，除持續精進緝毒策略，未來四年將著重降低再犯率，要求檢察機關逐步提升緩起訴附命戒癮治療及多與處遇比例，把過去以「處罰犯人」的模式，改為「治療病患」，讓毒犯不再是被關在冰冷的牢籠，而是協助完成治療、復歸社會。據統計，今年至七月止，緩起訴處分及毒犯完療率均已達標。

數據顯示，我國近十年初犯各級毒品人數，從二o一五年一萬七八九五人，到二o二四年八九O九人，毒品新生人口已有明顯下降趨勢，且毒品查緝量也大幅上升，但檢察機關偵結施用人數未同步成長，尚有施用黑數仍待發掘，另受新興毒品影響，學生濫用藥物通報人數，在各學制皆呈現增加趨勢。

為持續打擊毒品犯罪，因應毒品交易虛擬化，法務部強化科技緝毒，建立全國毒品資料庫系統整合平台，以及強化數位採證，透過數據分析，突破人流、金流斷點，溯源刨根，瓦解網路販毒組織，且強化查緝青少年、校園販毒，目標是今年起，每年查獲危害校園及未成年藥頭人數，須較前一年增加至少一%。

另一方面，犯施用毒品在監的人數近年雖已大幅下降，但出監後再犯率卻近五成，為降低毒品復發率，給予毒犯自新及戒除毒癮的機會。法務部在戒毒策略上，擴大檢察機關對毒犯附條件緩起訴的範圍，要求全國檢察官視個案情形給予適當、多元社區處遇，擺脫過去用「處罰犯人」的模式，改以「治療病患」，協助毒品施用者復歸社會。

另提升緩起訴訴附命戒癮治療及多元處遇部分，法務部已訂定目標，今年須達到卅%比率，且每年增加一%，二o二八年要達到卅三%；且更進一步推動戒癮多元方案的資源，依毒品個案情況協助完成多元處遇，降低再犯，今年目標達到五十八%完療率，每年增加二%，二o二八年要達到六十四%。

根據高檢署統計，全國各地檢署均積極實行緩起訴處分，今年至七月止，達四十七%比率，已通過訂立的目標，至於協助毒犯戒除毒癮部分，完療率六十七‧五%也已達標，共二五七四人完成治療。未來四年，法務部將以戒毒為核心，並視成效滾動式調整。

