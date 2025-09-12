達運光電涉中科院標案外洩　檢聲押董事長、協理

2025/09/12 00:57

〔中央社〕桃園地檢署偵辦中科院鵬園院區標案資料洩漏案，10日搜索寬頻設備廠達運光電、約談董事長陳碧霜及陳姓協理，昨天深夜訊後認2人罪嫌重大，均當庭逮捕、向法院聲請羈押禁見。

桃園地檢署偵辦國家中山科學研究院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，涉嫌洩漏標案資料的中科院資訊通訊研究所林姓技術師已在4日被羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

桃園地檢署今天證實，經蒐證比對分析相關事證，10日搜索達運光電股份有限公司及68歲董事長陳碧霜、56歲陳姓女協理等人住居所、辦公室等共8處，並通知2人到案。

經檢察官訊問後，認2人與林姓被告共同涉犯刑法非公務員洩漏國防以外秘密、背信未遂等罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，均當庭逮捕，並於11日晚間向桃園地方法院聲請羈押禁見。

達運光電10日晚間發佈重訊表示，檢調單位於9月10日至公司進行調查及搜索，公司全力配合檢調單位調查，營運財務一切正常，對公司財務業務無重大影響。

據了解，檢方在追查時發現林男洩漏標案資料的廠商為達運光電，10日由調查局國安站人員前往達運光電位於新北市五股的研發單位搜索、查扣相關物證，並約談陳碧霜等人，至於是否不當取得中科院標案資料、涉及國安等案情仍待釐清。（編輯：楊昭彥）1140912

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法