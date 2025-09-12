吸毒悲歌！兒受挫反覆染毒驟逝 咖啡媽媽當清潔工還百萬債

温媽媽擔心正面曝光丟了工作，背對鏡頭操作烘豆機。（記者陳彩玲攝）

2025/09/12 08:40

〔記者陳彩玲／台北報導〕「想要拉一個吸毒的人真的非常非常辛苦」，温媽媽憶起去年逝世的兒子紅了眼眶，她花十年的時間相伴，仍不敵兒子反覆從毒品尋求慰藉，曾忍不住怒斥「你去死一死」，但她始終沒鬆手放棄，至今靠著清潔工作，以及兒子親傳的烘豆技能，償還孩子開咖啡廳時留下的百萬元貸款，現在一心只想盡快還清債務，將兒子的咖啡手藝，無償傳承給需要的更生人。

擔心正面曝光丟了工作的温媽媽，背對鏡頭一邊操作烘豆機，一邊訴說第一次撞見兒子和高中同學在家服用搖頭丸後迷糊的樣子，她被眼前的場景嚇得說不出話，心如刀割，內心不斷吶喊「我的兒子，這輩子沒救了」，但仍於心不忍，選擇給予改過自新的機會。未料，兒子還是被逮到和同學們在飯店開毒趴，因年滿十八歲，具完全責任能力，必須入監服刑。

兒子在等待入獄期間，很幸運的受貴人引領接觸到咖啡，因天賦異稟，被知名咖啡廠商相中，希望培育為「國際杯測師」，原本自豪地温媽媽突語塞，無奈地說，但社會對毒品很排斥，廠商知道兒子是毒犯紛紛打退堂鼓，直到後來他出監，努力不懈地拜師學藝，才成功開了第一間店「窗口咖啡」。

温媽媽說，當時看見兒子的蛻變相當欣慰，也投入咖啡廳給予支持和陪伴，但好景不常，四年後，風雲變色，店裡的合夥人突悄無聲息地離開，兒子獨自扛下店面，想證明自己有能力，私下借了百萬元的高利貸，也向更保協會台北分會求援，暫時緩解燃眉之急，但壞消息接二連三，店面地段碰上都更，兒子只能選擇放棄。

當時面臨工作、經濟挫折和難關的温男，又突然接到女友提出分手的噩耗，讓他生活頓時失去重心，再度回頭找上毒品，所幸後來在更保的協助下完成戒治，重新嘗試展開第二間店，但沒多久碰上疫情，導致生意一落千丈，咖啡廳每月虧損十萬餘元，母子二人每天被錢追著跑，壓得喘不過氣。

沒想到，温男又被同父異母的親人以咖啡豆商機誆騙到柬埔寨，以十萬元美金把他賣給人蛇集團，在台孤立無援的温媽媽焦急地四處尋求幫助，才將兒子救回國，但經濟困境始終未解，温男也難以走出親人的背叛和挫敗，再度染上毒品，去年心肌梗塞不幸驟逝，留下温媽媽獨自揹債。

温媽媽說，毒品施用者的抗壓性低、再犯率高，只要受到挫折就會走回頭路，當時她看兒子再三陷入，也曾氣憤地說「你去死一死」等重話，但心裡沒想過放棄，一直到現在兒子離開了，也沒有半分怨言。

「我反而很感謝他，教會我沖咖啡、烘咖啡的技能，讓我有一技之長。以後老了，坐在路邊也能賣咖啡，我會一直做這件事直到沒有力氣」温媽媽紅著雙眼，咽地說，「因為每一杯咖啡都是我對兒子的思念」。

隱身在大安區的「窗口咖啡」工作室，温媽媽承諾會將兒子的咖啡手藝傳承給需要的更生人。（記者陳彩玲攝）

