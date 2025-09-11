拚了!不甘家人遭詐400萬 女子趴引擎蓋攔阻車手 體力不支跌落

女子趴在車手轎車的引擎蓋上，歹徒狂奔近1公里，女子體力不支跌落。（擷取自「記者爆料網」）

2025/09/11 23:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市太平區街頭今（11日）晚間上演驚悚一幕，一名女子為阻攔詐騙車手，整個人趴在疾駛的轎車引擎蓋上，歹徒狂奔近1公里，女子最後體力不支跌落，所幸僅手腳擦挫傷，警方緊急發動攔截圍捕，20分鐘內逮捕車手。

經查，61歲邱姓婦人日前誤信詐騙集團投資虛擬貨幣的話術，三度面交後慘噴逾400萬元，直到家人察覺異狀，才驚覺落入陷阱，氣憤難平的邱婦與一對兒女密謀「以牙還牙」，假意再投資40萬元，引誘車手現身，準備給對方一點教訓。

今天傍晚6時許，雙方約在太平區中山路邊碰頭，未料車手吳男（37歲）發現不對勁，立刻跳上車猛踩油門逃逸，邱婦年約30多歲女兒騎機車猛追，眼見車手欲脫逃，竟不顧安危猛撲上車子引擎蓋，轎車在市區疾馳，邱婦的女兒整個人緊抓擋風玻璃前緣，沿路嚇壞目擊民眾。

而邱婦的兒子也奮力騎機車追趕，卻仍追不上飛馳的轎車，眼看姊姊被載著高速前進，家屬心急如焚，約1公里後，邱婦女兒因體力不支滑落地面，幸好僅手腳多處擦傷，送醫後並無生命危險。

家屬急報警，太平分局隨即動員線上警力展開攔截圍捕，約20分鐘後在大源十八街將吳男攔下，警方隨車搜出7顆含依托咪酯的煙彈及0.25公克安非他命，全案漏夜偵辦中，將依詐欺、毒品、肇事逃逸及公共危險等罪嫌究辦。

警方緝獲車手。（民眾提供）

