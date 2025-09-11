為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    35歲男台鐵北新竹站落軌 遭火車撞斷左腳掌、右手肘變形

    男子疑在台鐵北新竹站跳軌遭火車撞擊，左腳掌斷肢、右手肘變形送醫。（記者洪美秀翻攝）

    男子疑在台鐵北新竹站跳軌遭火車撞擊，左腳掌斷肢、右手肘變形送醫。（記者洪美秀翻攝）

    2025/09/11 22:58

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台鐵區間車1268班次今晚從苗栗開往基隆，大約晚間7點39分進站北新竹站時，第1月台突然有男子疑似跳軌，倒臥火車底下，台鐵通報消防局救護人員到場搶救，年約35歲男子左腳掌斷肢變形、右手肘變形，但意識清楚，送往新竹台大分院急診救治。這起事件影響6個班次，大約晚間近9點全面排除，恢復通車。

    台鐵新竹站人員說，從監視器畫面看到，男子在1268班次要進站時，從第1月台疑似跳軌，被火車撞到，壓在底下，當時列車已幾近停止狀態，列車長及北新竹站人員報案，消防局救護人員趕抵現場搶救。1268班次列車停駛，旅客改由接駁車接送，受到影響的班次有6班，大約在晚間8點40分排除，恢復正常運行。

    新竹市消防局說，晚間7點39分接獲救護報案，有男子被火車撞到，救護人員趕到現場時，男子被壓在火車底下，救護人員費了一番功夫才將人救出，男子左腳掌斷裂血肉模糊，右手肘變形，但意識清楚，送醫治療。

    新竹市消防局人員救出壓在列車底下男子。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市消防局人員救出壓在列車底下男子。（記者洪美秀翻攝）

    圖
    圖
