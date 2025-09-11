為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    控柯文哲「自賣自買」肖像權 檢緊追授權流程 李婉萱頻稱聽不懂

    柯競選辦公室前專員、時任木可公司員工李婉萱步出法庭。（記者田裕華攝）

    2025/09/11 21:47

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今針對柯文哲政治獻金假帳案，傳喚柯競選辦公室前專員、時任木可公司員工李婉萱作證，釐清動支情形。檢方於庭上緊咬「木可公司獲柯文哲獨家授權」，追問柯的肖像權是授權予競選總部抑或民眾黨，並質疑木可既取得獨家授權，為何流程仍須黨中央核准？李婉萱則數度回應「不清楚」、「聽不懂」、「太久了不記得」。

    根據北檢調查，柯文哲涉嫌自買自賣肖像權，透過實質掌握的木可公關公司販售募款小物，卻未將所得存入政治獻金專戶，以「自賣自買」肖像權的方式洗錢，不法侵占金額達6234萬餘元。柯則辯稱，僅是比照「小英商號」模式，始終否認犯行。

    李婉萱負責行政工作，曾出席柯文哲肖像權授權審議會議，也參與討論競選小物售價及網紅帶貨分潤等事宜。她證稱，柯文哲確實將肖像權獨家授權給木可公司，但強調此舉與政治獻金無關，若涉及小物販售公司會依法開立發票，民眾捐款則另開收據。

    李婉萱並補充，她於大選期間曾隨同參與柯文哲競選活動，選後則專注於木可公司經營，持續以「網紅模式」為柯文哲打造形象、爭取聲量。

    庭訊中，檢察官廖彥鈞出示木可公司規劃的申請流程文件，當中載明「經中央黨部核准即可使用KP字樣製作小物，無須再徵得木可公司同意」。他質疑，木可公司既有獨家授權，與民眾黨又屬不同法人，為何仍須黨中央同意？

    李婉萱聽後先沉默數秒，隨即數度表示「不清楚」、「聽不懂」。她最後僅解釋，「就是大家吵來吵去，所以才用文字明定。」

    審判長江俊彥進一步追問「吵來吵去的是誰？過程如何？」李婉萱直言，當時是她與李文宗、李文娟及兩名同事討論。

    審判長再問，「是否有民眾黨人員參與？」；李則回覆稱「沒有。」

