苗警勾結黑幫找少年頂罪槍擊案 小隊長涉包庇、收錢被起訴

2025/09/11 19:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南警方2022年間偵辦一起竹苗幫派糾紛槍擊案，爆出偵查隊張姓、曾姓2名小隊長及鄭姓偵查佐與幫派成員協商找來一名少年頂替之包庇行徑。苗栗地檢署偵結，依偽證、槍砲包庇、偽造文書等罪嫌分別將3人起訴。檢方並斥張姓小隊長身為執法人員，嚴重斲傷司法威信及人民對執法人員之信賴，且犯後否認犯行，就槍砲包庇之犯行部分，求處6年以上之刑。

2022年9月間，苗栗縣毒品人口吳姓男子持刀砍傷新竹幫派張姓大哥，張姓大哥指示小弟多人找吳男報復，交付小弟一把制式手槍。雙方當年9月17日深夜於竹南街頭飛車追逐，途中，小弟之一陳姓男子持槍朝吳男乘坐車輛開槍，致使吳男及同伴王姓男子受傷。

張姓小隊長獲報，當年9月18日偕同曾姓小隊長、鄭姓偵查佐到新竹市北區一家會館，向張男收取槍擊案使用制式手槍，與張男一方人馬約定僅帶走王姓少年及殷姓小弟，前往十八尖山旁停車場，錄製少年為槍手、殷姓小弟為追車駕駛的假搜索查緝影片。之後，3人在以此偽證，對王姓少年及殷姓小弟製作刑案筆錄，移送司法偵辦。

但後來疑約定500萬元做頂替少年「安家費」問題衍生糾紛。苗栗檢方於今年5月接到檢舉，指揮法務部廉政署中部地區調查組偵辦，另查出張姓小隊長於涉犯包庇犯行後3年內，有購置270餘萬元之車輛，而就其中110餘萬元之價款，未能提出合理說明。

檢方認張姓小隊長涉犯公務員假借職務上之權力及機會故意犯使用偽造證據、行使公務員登載不實公文書、槍砲彈藥刀械管制條例之包庇他人犯罪及貪污治罪條例公務員財產來源不明等罪嫌，依法提起公訴。

另，曾姓小隊長、鄭姓偵查佐部分，則皆涉犯公務員假借職務上之權力及機會故意犯使用偽造證據、公務員登載不實公文書等罪嫌，依法提起公訴。檢方並量鄭姓偵查佐行為時資歷尚淺，為遵從上級指示，而非牟取自身利益，予以緩起訴處分，緩起訴期間為2年，並應向公庫支付20萬元，以啟自新。

