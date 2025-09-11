涉中科院鵬園院區標案機密外洩 達運光電董座移送檢方複訊

承接多項政府與軍方專案寬頻業務的上市公司達運光電，10日遭桃園地檢署指揮調查局國安站人員搜索並約談董事長陳碧霜（圖左），今（11）日移送檢方由檢察官複訊中。（資料照）

2025/09/11 19:23

〔記者余瑞仁／桃園報導〕承接多項政府與軍方專案寬頻業務的上市公司達運光電，10日遭桃園地檢署指揮調查局國安站人員搜索並約談董事長陳碧霜與陳姓職員，2人今（11）日移送檢方由檢察官複訊中。據了解，該公司原來涉及中山科學研究院資訊通訊研究所林姓技術師涉嫌不當取得並外洩「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料案。

中山科學研究院被爆出內部人員洩漏「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料，桃園地檢署獲報指揮新北憲兵隊拘提涉案的資訊通訊研究所林姓技術師到案，林男經檢察官複訊聲請羈押獲准。

由於事涉國安，檢方指揮調查局國安站深入追查，發現林男洩漏標案資料的廠商為承接多項政府與軍方專案寬頻業務的上市公司達運光電，10日搜索該公司查扣相關證物，並帶回達輝董事長陳碧霜與另名陳姓主管，目前移送由檢察官複訊中。

對此，達運光電昨晚發布重訊指出，檢調單位於9月10日至公司進行調查及搜索，該公司全力配合檢調單位調查，並強調財務營運一切正常。據了解，調查局國安站人員昨前往達運位於新北市五股的研發單位搜索查扣相關物證，並約談陳碧霜等人，釐清是否涉及不當取得中科院標案資料、涉及國安等案情。

達運光電成立於1992年，董事長為陳碧霜、總經理是戴國源，2人為夫妻關係；陳碧霜負責業務，戴國源負責技術研發，主要業務寬頻傳輸產品不僅打入北美市場、也進軍東南亞有線電視，智慧聯網產品則切入軍工、海巡、國防等單位，該公司去年12月掛牌上市。

