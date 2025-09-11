基隆狠父遷怒枕頭悶死5歲兒起訴 法院裁定續押

基隆地檢署偵辦簡姓男子以枕頭悶死5歲兒命案今天偵結，將簡男依成年人故意對兒童犯殺人罪、公共危險罪嫌起訴並移審基隆地院。法院召開羈押庭後，裁定將簡羈押。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/11 19:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦簡姓男子以枕頭悶死5歲兒命案今天（11日）偵結，檢方將簡男依成年人故意對兒童犯殺人罪、公共危險罪嫌起訴。基隆地院下午召開羈押庭時，在押的簡雖坦承犯行，但法官認為簡有逃亡之虞，裁定將簡羈押。

檢警調查，簡姓男子與張姓妻子婚後育有1名5歲男童，簡男與妻子常為生活瑣事與小孩監護權歸屬等事起口角，4月4日分居後，約定兒子由簡妻帶著孩子搬回娘家住，並經簡妻同意後，可由簡男接小孩下課，到簡男住處生活。

簡妻5月14日晚間下班回娘家，未見到孩子，前往簡男住處找人，簡男不在家，卻赫見兒子躺在床上，口、鼻出血，已無生命跡象，報案送醫急救仍不治，傷心欲絕。

警方循線查出簡男犯案後騎機車離家，隔天凌晨追到正濱漁港找到他，簡癱坐地上，承認殺兒，酒測值0.33毫克。簡供稱，14日中午接兒子回家，喝烈酒400毫升後，認為妻子搶走兒子監護權，越想越不甘心而遷怒兒子，下午2時以枕頭悶死兒子。

檢方複訊後，依簡涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪為重罪，有逃亡之虞向法院聲押獲准，並於今日偵結起訴簡男後，連同在押的簡男移審至法院，並依國民法官法審理。法院召開羈押庭，簡當庭坦承犯行，但認為有事實足認簡有逃亡之虞，有羈押必要，下午5點半裁定將簡羈押。

