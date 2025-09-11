別讓柯文哲陷入孤立！律師請求「一定範圍」接觸證人 審判長回應了

京華城案今天開庭審理公益侵占案情，柯文哲走進法院準備開庭。（記者田裕華攝）

2025/09/11 19:12

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案，被羈押一年後，8日以7千萬元交保獲釋。台北地檢署隨即以被告交保後，仍與偵查中證人陳智菡、陳宥丞接觸等為由，提起抗告。柯文哲委任律師鄭深元今表示，若完全禁止柯接觸證人，恐造成被告遭孤立，請求審判長允許柯於生活與工作一定範圍內接觸證人；檢方則認為，裁定既已定義，應依規遵守，不宜由律師自行表達意見。

台北地方法院今開庭審理柯文哲與李文宗，涉嫌挪用眾望基金會資金用於支付競選總部員工薪資的背信罪部分，分別傳喚民眾黨秘書長周榆修、民眾黨黨工李婉萱作證。

待下午詰問完李婉萱後，律師鄭深元針對上午請求合議庭於裁定中，釋明「同案證人」的範圍再補充，並指陳智菡、陳宥丞曾為柯文哲賣小物，檢辯對此均無爭執事實。

鄭深元表示，周榆修今已作證完畢，若完全不允許柯文哲接觸證人，恐讓柯文哲陷入被孤立的情形，也並非不是社會所預期的禁止範圍，並請審判長，審酌北院過去的補充通知書，允許柯文哲在生活、工作一定範圍內接觸證人。

檢方則當庭回應，裁定既已定義，就應遵守，不宜由律師自行表達意見。

審判長江俊彥指出，北院先前准許具保停押並以函文補充通知被告，是在檢方提抗告前所做，現況因檢方已抗告而有所不同。過去曾涉及柯妻陳佩琪是否為證人之爭，情勢較為緊急；如今陳佩琪已排除在證人名單外，合議庭不適宜在高院裁定前，變更或補充原裁定內容。

北院今上午9時整卷送至收發室，再以人力推數台手推車載卷證，送交高等法院審理。高院傍晚確定，今不裁定柯文哲抗告案。

