駁斥前立委陳椒華 台南市府提告：勿以監督之名行造謠之實

台南市府各單位動員不分平假日協助災民申請各項慰助。（台南市政府提供）

2025/09/11 19:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前立委陳椒華在臉書發文「大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災」，台南市政府依《災害防救法》第53條第3項提起刑事告發散播不實訊息。陳椒華今天下午到市警局製作筆錄，並在個人臉書發文強加辯駁。對此，台南市府強調，監督應以事實為基礎，造謠不等於監督，陳椒華不顧事實數據，持續散播錯誤訊息。

市府指出，災害期間各項救災作為皆立即啟動：7月5日起災害應變中心開設運作，當日晚間設立29處避難收容所，累計收容314人；7月7日至9日關懷2,822位獨居長者，同步啟動沐浴車及實物銀行等支援措施，否認陳椒華指稱「一星期放假、無人救災」。

請繼續往下閱讀...

針對物資發放，市府說明，自7月10日起，志工協力分送社會各界捐贈帆布及物資，陳椒華將個別或早期短缺情形誇大為「多數屋頂未獲協助」，屬失實概括。市府亦澄清，黃偉哲市長於7月7日至8日多次前往麻豆、北門等重災區勘災，並陪同行政院官員視察，否認陳椒華所言「看不到市長災後一週到重災區」。

此外，市府強調，災後公務人員全力投入搶救、安置及復原工作，包含農損處理、禽畜屍體清運、廢棄物整理，兩週內清出半年垃圾量、處理2萬7千棵倒樹，陳椒華指稱「公務員未投入救災」顯然與事實不符。對於「7月8日降級為二級開設」之說，市府澄清，依規調整至復原指揮階段，非解編或停止運作，各區公所仍同步開設。

市府重申，造謠不應被放任，公務員辛勞不可被抹黑。提告目的在於捍衛第一線救災人員，並呼籲社會公眾，發言應以事實為依據，維護公民討論品質與社會風氣。

陳椒華說，於丹娜絲災後二星期看到許多受災戶沒有得到協助，包括許多於颱風後屋頂被吹壞，多數屋頂連帆步覆蓋也沒得到協助，甚至有受災戶爬屋頂覆蓋帆布受傷等情形，她問了七股區朋友，也說沒看到市府公務人員於災後一星期來救災。「解決提出問題的人，並非有為政府該有作為」，堅決捍衛憲法保障的公民監督權。「救災不力就要更努力，莫以爛訴來解決監督力量」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法