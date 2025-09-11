為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    海巡成立無人機教官團 首批12學員開訓

    海巡署金馬澎分署將打造首支由海巡同仁擔任無人機教官的自訓小組，今天舉行開訓典禮，而海巡署長張忠龍（右）也親自出席與會。（海巡署金馬澎分署提供）

    海巡署金馬澎分署將打造首支由海巡同仁擔任無人機教官的自訓小組，今天舉行開訓典禮，而海巡署長張忠龍（右）也親自出席與會。（海巡署金馬澎分署提供）

    2025/09/11 18:38

    〔記者陸運鋒／新北報導〕為因應當前海巡勤務科技轉型的趨勢，海巡署金馬澎分署將打造首支由海巡同仁擔任無人機教官的自訓小組，首梯召訓12名學員在今天（11日）於金馬澎分署秀峰營區舉行開訓典禮，展開為期三週自辦無人機飛手訓練課程，而海巡署長張忠龍也親自出席與會。

    金馬澎分署表示，海巡推動無人機輔勤作法，建立飛手自訓機制，以有計畫、有步驟的脈絡培育自訓教官及適格飛手，日前已從金門、馬祖及澎湖等各海巡單位，遴選經驗豐富、持有專業證照的同仁組成教官團隊，並完成教學方式及教材教具等研議與整備。

    金馬澎分署指出，本次訓練是由第七岸巡隊呂姓上士擔任教官，率領4名持有專業操作證的同仁組成教學團隊，呂員持有多旋翼無人機專業高級操作證照，擁有豐富的無人機操作及教學經驗，教官團隊設計的教材與訓練模式，則是根據無人機考照結合海巡執勤實務進行量身打造。

    此外，更設置了一比一模擬測驗場地，盼透過密集訓練提升受訓同仁的取證率，為未來海巡署大量籌購無人機裝備及強化無人機輔勤效能提前布局。

    金馬澎分署強調，隨著未來海巡裝備的創新與變革，同仁的知識與技術至關重要，因應無人機的應用與證照需求，將持續辦理無人機自訓課程，並在既有基礎上，檢視及精進自訓團隊的專業與教學模式，期望將「無人機自訓機動輔訓小組」常態化，讓教官團攜帶裝備材具及活動式場地，定期投射至金門、馬祖及澎湖辦理現地訓練課程，以落實海洋委員會及海巡署「人人都是飛手」的政策。

    海巡署金馬澎分署將打造首支由海巡同仁擔任無人機教官的自訓小組，擔任教官的同仁示範無人機操作。（海巡署金馬澎分署提供）

    海巡署金馬澎分署將打造首支由海巡同仁擔任無人機教官的自訓小組，擔任教官的同仁示範無人機操作。（海巡署金馬澎分署提供）

