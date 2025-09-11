6000元租衣變買抱枕 彰化國小主任、業者雙雙挨告

彰化某國小音樂班參加建縣300年祈福活動遭踢爆開立假收據核銷，圖為當晚的表演項目。（縣府提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣某國小學務主任4年前辦理該校參加全縣歲末祈福晚會，率領音樂班學生參加，卻發生「假租借服裝、真購買抱枕」的事件！該校為了學生表演，原打算花6000元承租12件表演服，後來發現表演服根本用不到，但學校沒有把這個會計項目槓掉，反而把6000元拿來買27個暖手抱枕，結果經費概算表出現「出租表演服6000元」的假會計科目，實際卻是學生領到抱枕。該案經彰化地院審理，學務主任陳男及業者吳男分別被依共同詐欺取財罪、填製不實會計憑證罪判處6月、2月徒刑，均獲緩刑2年，向公庫支付5萬及2萬元。溫女則因繳回款項獲緩起訴處分。

為了6000元的會計科目寫錯，結果引發學校軒然大波。此事原本學校組隊參加縣級表演是美事一樁，但只是一個「環節」出現瑕疵，相關人員就得跑法院。事後讓「為學校想和學生做事」的人非常沮喪。但也有人認為，若要獎勵學生，只要另外再寫一「學生禮物」的會計項目即可，為什麼簡單的事情，要做得如此複雜。

事件發生於2021年12月間，當時陳姓學務主任率領該校音樂班參加，表演前他在經費概算表中編列了6,000元的「租表演服」項目。

另一被告溫女在偵訊時供稱，她向陳指出，學生演出時根本不需要另外租借服裝，音樂班已經有團服，不如可改讓學生擁有小禮物，溫女找經營印刷廠吳姓業者合作，出資5,400元向吳購買27個暖手抱枕，並要求吳開立內容不實的收據，將品項登載為「服裝租借」，單價200元，總價5400元，晚會當天音樂班學生手持抱枕。

吳明知並無租借服裝事實，仍應溫女要求開立不實收據。溫女隨後將收據交給陳，陳則將該收據黏貼於學校的支出憑證黏存單，並在用途說明欄填寫「2021彰化歲末祈福晚會經費-服裝租借」等不實內容，向學校請款，導致校方會計人員誤信為真，撥款5,400元。款項最終由陳主任轉交溫女，完成詐領程序。

彰化地院審理時，陳與吳均坦承犯行，法官審酌兩人均無前科，且犯罪情節尚非重大，因此給予緩刑2年之自新機會，但要求陳忠正須向公庫支付五萬元，吳進隆則須支付二萬元，以示懲戒。

